Раскрыто, почему нельзя красить яйца на Пасху гуашью или косметикой Шеф-повар Прокофьев: яйца к Пасхе нельзя красить гуашью из-за вредных веществ

При оформлении пасхальных яиц лучше использовать специальные пищевые красители: натуральные или синтетические, сообщил NEWS.ru шеф-повар Антон Прокофьев. По его словам, обычные краски или косметические средства для этих целей не годятся, так как вредные вещества могут попасть на продукт через микротрещины.

Не подходят все краски, не предназначенные для употребления в пищу: гуашь или масляные, а также карандаши для глаз. Скорлупа пористая, в ней есть микротрещины. Всегда она может треснуть еще больше, и нежелательный компонент попадет в пищу, — объяснил Прокофьев.

Ранее диетолог Елена Соломатина сообщила, что яйца на Пасху ни в коем случае нельзя красить маркерами и фломастерами. По ее словам, если такие красители попадут на белковую часть продукта, то, съев ее, можно отравиться химикатами. Диетолог посоветовала выбирать современные безопасные пищевые красители. Кроме того, она напомнила, что покрасить яйца к Пасхе можно с помощью обыкновенных продуктов, например луковой шелухи или свекольного сока.