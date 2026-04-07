Шеф-повар рассекретил оригинальный способ покраски яиц

Покрасить яйца на Пасху можно с помощью парафина, сообщил NEWS.ru шеф-повар Антон Прокофьев. По его словам, для этого нужно растопить свечу и нанести кисточкой получившуюся жидкость в виде узора на скорлупу. После этого яйца стоит прокипятить, и на них проявится рисунок, отметил он.

Еще один популярный способ — это покраска яиц парафином. Растопить свечу, нанести кисточкой узор, опустить в воду. После кипячения на них проявляется рисунок, который вы изобразили, — рассказал Прокофьев.

Он добавил, что после этого можно завернуть яйца в марлю и опустить в растворенный в воде пищевой краситель. Такой способ позволяет получить «слегка мраморный» цвет, уточнил шеф-повар.

Ранее протоиерей Андрей Лоргус сообщил, что на Пасху можно освящать вино, мясо, сало, окорок и сыр. Он объяснил, что делают это не в церкви, а рядом, и для освящения таких продуктов есть специальная молитва. Священник добавил, что в число наиболее древних традиций входят освящение крашеных яиц и куличей из теста, а творожная пасха — чисто русская традиция, в других православных церквях такого нет.