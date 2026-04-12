Как сервировать стол на Пасху: что где класть и чем украсить куличи и яйца

Кулич испечен, пасха застыла, яйца покрашены. Казалось бы, все готово. Но когда ставишь все это на стол, возникает вопрос: в каком порядке? Что с чем класть? Нужны ли свечи, салфетки, цветы? И как сделать так, чтобы стол выглядел празднично, а не как наспех собранный завтрак. Рассказываем, как сервировать пасхальный стол красиво, правильно и без лишних хлопот.

Центр стола: кулич, пасха, яйца

Главные блюда пасхального стола — кулич, пасха и яйца — должны быть в центре, на почетном месте. Не ставьте их на край. Кулич ставим на отдельную тарелку или высокое блюдо. Если куличей несколько, можно сделать многоярусную композицию: один повыше на подставке, другие рядом. Разрезают кулич только после освящения, и первый кусок отрезают вертикально — от верхушки к основанию.

Творожную пасху выкладываем на плоское блюдо. Ее форма — усеченная пирамида, символ Гроба Господня. Сверху украшаем цукатами, орехами, ягодами или сахарной пудрой. Рядом кладем ложку — пасху не режут, а едят именно так.

Яйца подаем в отдельной вазе, миске или на плоском блюде. Хороший вариант — плетеная корзинка с салфеткой. Яйца заранее не чистим — каждый гость чистит сам за столом.

Стол на Пасху: что где должно стоять? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что еще поставить на пасхальный стол

Пасхальный стол не должен состоять только из трех блюд. Нужны дополнения, которые не перебьют вкус, но сделают трапезу полноценной.

Мясные блюда. Если семья не соблюдает пост до последнего дня, подают запеченную свинину, ветчину, буженину или запеченную курицу. Холодные мясные нарезки ставят на стол заранее, горячие подают отдельно.

Салаты. Легкие, без майонеза, чтобы не создавать тяжести после пасхи. Подойдут овощные салаты, салат из свежей капусты, винегрет, греческий салат. Тяжелые салаты (оливье, сельдь под шубой) лучше оставить для других праздников.

Зелень и свежие овощи. Обязательно. Пучки редиски, зеленый лук, укроп, петрушка, листья салата — они освежают и добавляют цвета.

Хрен. Традиционная пасхальная приправа к яйцам и мясу (да, правда традиционная). Подают в небольшой розетке. Можно купить готовый или натереть свежий корень хрена со свеклой.

Напитки. Красное вино (кагор — традиционный пасхальный напиток), белое сухое, домашний узвар или морс, кисель. Для детей — компот из сухофруктов.

Что поставить на пасхальный стол Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем украсить пасхальный стол

Украшения должны быть сдержанными, но праздничными.

Скатерть выбирайте белую или пастельную — кремовую, бледно-желтую, нежно-зеленую. Если есть вышитые салфетки с яйцами или буквами ХВ — отлично. Салфетки можно взять тканевые в тон скатерти или контрастные. Сворачиваем их конвертами или вставляем в кольца. Обычные бумажные с пасхальным рисунком тоже подойдут.

Свечи берите белые или восковые. Ставим в центре стола, ближе к куличу. Зажигаем, когда садимся за стол, — это создает уют и поднимает настроение.

Цветы — только живые. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, верба. Ваза — невысокая, чтобы не загораживала блюда. Вербу можно просто положить на скатерть. Если хотите подать яйца каждому гостю персонально, используйте подставки-пашотницы. Нет пашотниц? Возьмите маленькие рюмки.

И на свободном месте поставьте небольшую композицию: тарелку с пророщенным овсом, яйцами на нем, свечку и пару веточек вербы.

Порядок подачи: что и когда ставить на стол

Пасхальный стол часто накрывают заранее, но некоторые вещи лучше поставить в последний момент.

До прихода гостей: скатерть, салфетки, свечи, цветы, тарелки, приборы, бокалы. Холодные закуски: мясные нарезки, овощи, зелень, хрен, соленья.

Перед тем как сесть за стол: кулич, пасха, яйца. Их не стоит ставить за час до гостей — они могут заветриться. Пасха особенно чувствительна.

В процессе трапезы: горячие мясные блюда (если есть), чай, кофе, десерты помимо кулича.

После еды: убирают грязные тарелки, оставляя кулич, пасху, яйца, фрукты, чай.

Пасхальный декор Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сервировать тарелку каждого гостя

На каждую тарелку кладут: тарелку для закусок и салфетку. Слева — вилка, справа — нож и ложка (если будет горячее). Перед тарелкой — рюмка для вина и бокал для воды. Можно подать крашеное яйцо в пашотнице. Нет специально подставки? Выберите красивую тарелку.

Идеи для детского пасхального стола

Если за столом будут дети, сделайте для них отдельную зону или украсьте общий стол с учетом их интересов.

Бумажные салфетки с зайцами и цыплятами.

Крашеные яйца с наклейками-мордочками.

Маленькие куличи в бумажных формочках — каждому ребенку свой.

Пасхальная корзинка с шоколадными яйцами в центре детской зоны.

Фрукты, нарезанные звездочками и кружочками.

Чего не стоит ставить на пасхальный стол?

Жирные, тяжелые салаты с майонезом. Они отвлекают от главных блюд и создают чувство тяжести.

Слишком много горячего. Два-три горячих блюда достаточно, а лучше обойтись холодными закусками.

Искусственные цветы. Живые всегда лучше.

Слишком яркую, кричащую посуду.

