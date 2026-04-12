12 апреля 2026 в 08:05

Как сервировать стол на Пасху: что где класть и чем украсить куличи и яйца

Как сервировать стол на Пасху: что где класть и чем украсить куличи и яйца Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Кулич испечен, пасха застыла, яйца покрашены. Казалось бы, все готово. Но когда ставишь все это на стол, возникает вопрос: в каком порядке? Что с чем класть? Нужны ли свечи, салфетки, цветы? И как сделать так, чтобы стол выглядел празднично, а не как наспех собранный завтрак. Рассказываем, как сервировать пасхальный стол красиво, правильно и без лишних хлопот.

Центр стола: кулич, пасха, яйца

Главные блюда пасхального стола — кулич, пасха и яйца — должны быть в центре, на почетном месте. Не ставьте их на край. Кулич ставим на отдельную тарелку или высокое блюдо. Если куличей несколько, можно сделать многоярусную композицию: один повыше на подставке, другие рядом. Разрезают кулич только после освящения, и первый кусок отрезают вертикально — от верхушки к основанию.

Творожную пасху выкладываем на плоское блюдо. Ее форма — усеченная пирамида, символ Гроба Господня. Сверху украшаем цукатами, орехами, ягодами или сахарной пудрой. Рядом кладем ложку — пасху не режут, а едят именно так.

Яйца подаем в отдельной вазе, миске или на плоском блюде. Хороший вариант — плетеная корзинка с салфеткой. Яйца заранее не чистим — каждый гость чистит сам за столом.

Стол на Пасху: что где должно стоять? Стол на Пасху: что где должно стоять? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что еще поставить на пасхальный стол

Пасхальный стол не должен состоять только из трех блюд. Нужны дополнения, которые не перебьют вкус, но сделают трапезу полноценной.

  • Мясные блюда. Если семья не соблюдает пост до последнего дня, подают запеченную свинину, ветчину, буженину или запеченную курицу. Холодные мясные нарезки ставят на стол заранее, горячие подают отдельно.

  • Салаты. Легкие, без майонеза, чтобы не создавать тяжести после пасхи. Подойдут овощные салаты, салат из свежей капусты, винегрет, греческий салат. Тяжелые салаты (оливье, сельдь под шубой) лучше оставить для других праздников.

  • Зелень и свежие овощи. Обязательно. Пучки редиски, зеленый лук, укроп, петрушка, листья салата — они освежают и добавляют цвета.

  • Хрен. Традиционная пасхальная приправа к яйцам и мясу (да, правда традиционная). Подают в небольшой розетке. Можно купить готовый или натереть свежий корень хрена со свеклой.

  • Напитки. Красное вино (кагор — традиционный пасхальный напиток), белое сухое, домашний узвар или морс, кисель. Для детей — компот из сухофруктов.

Что поставить на пасхальный стол Что поставить на пасхальный стол Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чем украсить пасхальный стол

Украшения должны быть сдержанными, но праздничными.

Скатерть выбирайте белую или пастельную — кремовую, бледно-желтую, нежно-зеленую. Если есть вышитые салфетки с яйцами или буквами ХВ — отлично. Салфетки можно взять тканевые в тон скатерти или контрастные. Сворачиваем их конвертами или вставляем в кольца. Обычные бумажные с пасхальным рисунком тоже подойдут.

Свечи берите белые или восковые. Ставим в центре стола, ближе к куличу. Зажигаем, когда садимся за стол, — это создает уют и поднимает настроение.

Цветы — только живые. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты, верба. Ваза — невысокая, чтобы не загораживала блюда. Вербу можно просто положить на скатерть. Если хотите подать яйца каждому гостю персонально, используйте подставки-пашотницы. Нет пашотниц? Возьмите маленькие рюмки.

И на свободном месте поставьте небольшую композицию: тарелку с пророщенным овсом, яйцами на нем, свечку и пару веточек вербы.

Порядок подачи: что и когда ставить на стол

Пасхальный стол часто накрывают заранее, но некоторые вещи лучше поставить в последний момент.

  • До прихода гостей: скатерть, салфетки, свечи, цветы, тарелки, приборы, бокалы. Холодные закуски: мясные нарезки, овощи, зелень, хрен, соленья.

  • Перед тем как сесть за стол: кулич, пасха, яйца. Их не стоит ставить за час до гостей — они могут заветриться. Пасха особенно чувствительна.

  • В процессе трапезы: горячие мясные блюда (если есть), чай, кофе, десерты помимо кулича.

  • После еды: убирают грязные тарелки, оставляя кулич, пасху, яйца, фрукты, чай.

Пасхальный декор Пасхальный декор Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как сервировать тарелку каждого гостя

На каждую тарелку кладут: тарелку для закусок и салфетку. Слева — вилка, справа — нож и ложка (если будет горячее). Перед тарелкой — рюмка для вина и бокал для воды. Можно подать крашеное яйцо в пашотнице. Нет специально подставки? Выберите красивую тарелку.

Идеи для детского пасхального стола

Если за столом будут дети, сделайте для них отдельную зону или украсьте общий стол с учетом их интересов.

  • Бумажные салфетки с зайцами и цыплятами.

  • Крашеные яйца с наклейками-мордочками.

  • Маленькие куличи в бумажных формочках — каждому ребенку свой.

  • Пасхальная корзинка с шоколадными яйцами в центре детской зоны.

  • Фрукты, нарезанные звездочками и кружочками.

Чего не стоит ставить на пасхальный стол?

  • Жирные, тяжелые салаты с майонезом. Они отвлекают от главных блюд и создают чувство тяжести.

  • Слишком много горячего. Два-три горячих блюда достаточно, а лучше обойтись холодными закусками.

  • Искусственные цветы. Живые всегда лучше.

  • Слишком яркую, кричащую посуду.

О традициях пасхального застолья в разных уголках России читайте на нашем сайте.

Пасха
традиции
стол
украшения
церковный праздник
кулинария
советы
Анастасия Фомина
А. Фомина
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

