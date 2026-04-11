Когда обычные куличи надоели, готовим цветные: 3 способа покрасить тесто

Обычный кулич — это скучно. А если внутри он розовый, зеленый или фиолетовый? Гости сначала удивляются, потом спрашивают рецепт. Сделать цветной кулич проще, чем кажется. Натуральные красители (куркума, матча, свекла, черника) не только меняют цвет мякиша, но и добавляют легкий привкус — приятный, не навязчивый. Рассказываем, как замесить цветное тесто, сколько добавлять красителя и как не испортить текстуру.

Способ № 1. Натуральные красители — полезно и красиво

Натуральные красители безопасны, но капризны. Они дают пастельные оттенки, а не яркие, какие мы часто видим в соцсетях. Зато вкус кулича становится интереснее: например, матча добавляет легкую горчинку, свекла — сладость.

Желтый кулич с куркумой

Куркума — самый яркий натуральный желтый краситель. Главное — не переборщить: иначе начнет горчить.

Ингредиенты: классическое дрожжевое тесто (на 500 г муки) + 2–3 ч. л. куркумы. Куркуму добавляйте в муку на стадии замеса, тщательно перемешивайте, чтобы не осталось комков. Выпекайте при 170°C 40–45 минут.

Совет: куркума боится света — на солнце кулич может выцвести! Храните в темном месте.

Зеленый кулич с зеленым чаем

Матча, японский зеленый чай, дает нежный фисташковый цвет и легкую травянистую нотку. Идеально сочетается с цукатами или сушеной клюквой.

Ингредиенты: классическое тесто + 2 ст. л. матчи. Матчу сначала разведите в 2–3 ложках теплого молока до пасты, затем добавьте в тесто. Выпекайте при 170°C 40 минут.

Совет: не берите дешевую матчу — она будет горчить и даст грязно-зеленый, а не яркий цвет. Хорошая матча по цене дороже, но результат того стоит.

Розовый кулич со свеклой

Свекольный сок дает розовый, малиновый или даже красный цвет — в зависимости от концентрации. Вкус кулича становится слегка сладковатым.

Ингредиенты: классическое тесто + 100–150 мл свекольного сока. Свежий сок выжмите из сырой свеклы (или купите готовый). Замените часть молока в рецепте на свекольный сок. Если тесто стало слишком жидким, добавьте немного муки. Выпекайте при 160°C 45–50 минут — свекла требует более низкой температуры, чтобы не потерять цвет.

Совет: чтобы розовый был ярче, добавьте в тесто 1 ч. л. лимонного сока — он закрепит цвет. Свекла выгорает на свету, храните кулич в темном месте.

Фиолетовый кулич с черникой или ежевикой

Черника дает фиолетовый, сиреневый или голубоватый оттенок — зависит от кислотности теста.

Ингредиенты: классическое тесто + 100 г черники (свежей или замороженной). Ягоды пробейте блендером в пюре, протрите через сито, чтобы удалить шкурки и косточки. Добавьте в тесто вместо части молока. Выпекайте при 170°C 40–45 минут.

Совет: добавьте в тесто 50 г мелко рубленного белого шоколада.

Способ № 2. Пищевые гели — ярко и просто

Пищевые гели (тут мы имеем в виду профессиональные кондитерские красители) дают яркие, насыщенные цвета. Они не влияют на вкус и консистенцию теста. Минус: это химия, хоть и пищевая.

Ингредиенты: классическое тесто + несколько капель гелевого красителя (цвет любой). Краситель добавляйте в жидкую часть теста (молоко, яйца) перед смешиванием с мукой. На 500 г муки достаточно 5–10 капель — смотрите по интенсивности.

Совет: гелевые красители красят даже слишком хорошо. Начните с 2–3 капель, вымесите тесто, оцените цвет. Если бледно — добавьте еще.

Способ № 3. Кулич «Зебра» — два цвета в одном

Самый эффектный вариант. Два цвета теста (например, желтый и розовый, зеленый и фиолетовый) выкладывают в форму слоями или хаотично перемешивают. При разрезе получаются красивые разводы.

Как сделать этот шедевр из соцсетей?

Замесите одну порцию теста с одним красителем, вторую порцию — с другим. Тесто должно быть одинаковой консистенции. В форму для кулича выкладывайте по очереди: ложка желтого, ложка розового, ложка желтого, ложка розового. Не перемешивайте. Дайте подойти, выпекайте при 170°C 45–50 минут.

Совет: для «Зебры» лучше использовать красители одинаковой плотности. Например, куркума и свекла — оба натуральные, оба дают плотное тесто.

Почему цвет может не получиться и как это исправить

Если тесто получилось бледным, добавьте еще красителя на стадии замеса.

Если цвет выцвел при выпечке, снизьте жар до 160°C и увеличьте время выпечки на 10–15 минут. Накройте кулич фольгой, если верх начинает темнеть.

Если тесто плохо поднялось, добавьте в тесто 1–2 ч. л. глютена (сухой пшеничной клейковины) или увеличьте количество яиц. Некоторые красители (особенно какао, куркума в больших количествах, матча) могут ослабить клейковину.

Если цвет на срезе неравномерный, значит, вы плохо перемешали краситель. Тут уже ничего не исправить. А в следующий раз добавляйте его в жидкую часть теста (молоко, яйца), а не в муку.

Цветной кулич лучше покрывать белой глазурью, чтобы не смешивать оттенки. Подойдет классическая желатиновая (глянцевая, не крошится) или белковая с лимоном. Шоколадная глазурь перебьет цвет и сделает его нечитаемым. А как приготовить глазурь, читайте у нас на сайте.

