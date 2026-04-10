Пасха-2026: самые модные и простые идеи декора куличей в нашей подборке

Каждый год перед Пасхой встает вопрос: чем удивить домашних и гостей, чтобы кулич был не только пышным, но и красивым? Вариантов пасхального декора сейчас множество — от классической белой шапки до дерзких орехово-карамельных конструкций. Разберем, какие бывают украшения для куличей, и подберем тот способ, который точно получится с первого раза даже у тех, кто печет пасхальную выпечку раз в году.

Почему декор своими руками часто лучше магазинного

Готовые посыпки из супермаркета удобны, но они однообразны и часто содержат ароматизаторы. Домашние украшения для куличей своими руками позволяют контролировать вкус, цвет и текстуру. Плюс это отличный способ вовлечь детей в подготовку к празднику — поверьте, катать шарики из теста или раскладывать лепестки миндаля на макушке кулича им понравится больше, чем просто смотреть на готовый торт.

Сегодня поделимся редким, почти забытым способом пасхального декора — карамелизированными хлопьями из полбы. Полба (спельта) — древняя пшеница с ореховым привкусом и низким гликемическим индексом. Ее хлопья не размокают от влаги, как обычные овсяные, и при запекании дают хрустящую корочку, которая не осыпается при нарезке кулича.

Самый редкий ингредиент для пасхального декора

Вместо сахарной глазури или белковой шапки предлагаем сделать карамельные кластеры из полбы. Они напоминают драже, но без химии. Украшения для куличей и какие они бывают — не знают порой даже хваленые дизайнеры выпечки, так что ваши хрустящие «жемчужины» удивят даже бывалых хозяек.

Ингредиенты для декора (на 1 средний кулич):

хлопья полбы (не быстрого приготовления) — 150 г;

мед (жидкий, гречишный или липовый) — 80 г;

масло (сливочное, 82%) — 50 г;

корица (молотая) — 1 ч. л. без горки;

соль (мелкая, морская) — 1 щепотка;

семена кунжута (черные или белые) — 30 г для контраста.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 160 °C. Противень застелите пергаментом. В сковороде растопите сливочное масло, добавьте мед, корицу и соль. Доведите до легкого кипения, постоянно мешая лопаткой (около 2 минут). Сироп должен стать чуть темнее. Снимите с огня, сразу всыпьте хлопья полбы и кунжут. Быстро перемешайте — каждый хлопок должен покрыться карамелью. Высыпьте массу на противень, распределите вилкой так, чтобы получились небольшие комочки (размером с виноградину). Не сплошной слой, а именно кластеры. Запекайте 12--15 минут. Следите — как только края стали золотисто-коричневыми, вынимайте. Полностью остудите прямо на противне. Кластеры затвердеют и станут похожи на карамельные орешки. Готовый кулич смажьте тонким слоем апельсинового джема (для клейкости) и щедро обсыпьте этими хрустящими бусинами. Можно выложить их в виде креста или спирали.

Калорийность и БЖУ на 100 г (декора): 438 ккал, белки — 9 г, жиры — 18 г, углеводы — 59 г.

Полезные свойства: полба богата клетчаткой и витаминами группы B, улучшает пищеварение; мед в малых дозах дает антиоксиданты.

Вредные свойства: высокая калорийность может навредить при диабете и ожирении; возможна аллергия на продукты пчеловодства.

Альтернатива для ленивых: пасхальный декор из подручных средств

Если возиться с карамелью не хочется, а украшения для куличей своими руками сделать все же планируется, используйте цветную кокосовую стружку. Никаких красителей из магазина — свекольный сок даст розовый, куркума — желтый, спирулина — мятный. Смешайте 100 г стружки с 1 ч. л. сока и подсушите в духовке при 80 °C 10 минут. Готовой посыпкой можно оформить еще теплую глазурь.

Калорийность и БЖУ на 100 г (кокосовой стружки без красителя): 660 ккал, белки — 6 г, жиры — 65 г, углеводы — 23 г.

Полезные свойства: содержит лауриновую кислоту (поддерживает иммунитет), не содержит глютена.

Вредные свойства: очень жирно, трудно переваривается при панкреатите; высокая аллергенность.

Еще один неочевидный вариант — лепестки миндаля с паприкой

Для любителей солено-сладких сочетаний. Миндальные лепестки (100 г) обжарьте на сухой сковороде до легкого румянца, добавьте 1 ч. л. копченой паприки и 0,5 ч. л. коричневого сахара. Перемешайте, остудите. Таким «перцем» посыпают кулич сразу после того, как вынули его из формы, еще горячим. Получается и декор, и неожиданная закуска к вину.

Калорийность и БЖУ на 100 г (миндаль с паприкой): 610 ккал, белки — 21 г, жиры — 52 г, углеводы — 15 г.

Полезные свойства: миндаль — рекордсмен по витамину E (здоровье кожи), паприка ускоряет метаболизм.

Вредные свойства: может вызвать изжогу из-за остроты; противопоказан при желчнокаменной болезни.

Пасхальный декор — это не соревнование, а повод порадовать семью. Мы разобрали, какие бывают украшения для куличей: от классической сахарной пудры до редких карамелизированных хлопьев полбы. Не бойтесь экспериментировать с необычными ингредиентами и формами. Самый ценный декор — тот, который сделан с удовольствием и съедается без остатка. Светлого праздника и хрустящих верхушек!

