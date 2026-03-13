Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Быстрая и бюджетная выпечка: ватрушки с тушеной капустой — ужин за полчаса

Тушеная капуста, как начинка для ватрушек и пирожков — быстрый рецепт Тушеная капуста, как начинка для ватрушек и пирожков — быстрый рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда самое вкусное рождается без лишних усилий. Пирожки и ватрушки с тушеной капустой — классика, которую любят все, но мало кто знает, как сделать их по-настоящему сочными и ароматными без долгой возни. Один нестандартный прием — и результат превзойдет ожидания.

Секрет — в тмине. Именно его, редко используемого в русской выпечке, стоит добавить в начинку. Тмин раскрывает капусту по-новому: убирает горечь, добавляет теплую пряность и легкую ореховую нотку.

Ингредиенты:

для начинки понадобятся белокочанная капуста (500 г), репчатый лук (1 шт.), морковь (1 шт.), растительное масло (3 ст. л.), тмин молотый (0,5 ч.л.), соль и черный перец по вкусу;

для пирожков: готовое слоеное или дрожжевое тесто (500 г), яйцо (1 шт.) для смазки.

Приготовление:

Лук и морковь обжарьте на масле до мягкости. Добавьте нашинкованную капусту, посолите, всыпьте тмин и тушите под крышкой 15–20 минут до готовности. Остудите.

Тесто разморозьте, раскатайте, выложите тушеную капусту, защипните края. Смажьте яйцом. Выпекайте при 180 градусах около 20–25 минут до золотистого цвета.

Тушеная капуста как начинка хороша тем, что не требует дополнительной обработки — выкладывай и запекай.

  • Калорийность на 100 г: 210 ккал.

  • БЖУ: 5,2/9,8/26,4.

Ранее мы делились с вами рецептом ароматных гренок с чесночком.

