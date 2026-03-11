Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Хрустящие гренки с томатами: рецепт, который захочется повторить

Есть блюда, которые не нуждаются в представлении, — они просто пахнут уютом. Поджаристый хлеб, теплый чеснок, кислинка спелого томата. Это не бутерброд — это маленький ритуал, который стоит освоить каждому.

Изюминка рецепта гренок — натирание хлеба сырым помидором прямо на сковороде. Именно этот прием, популярный в каталонской кухне под названием pa amb tomàquet, у нас почти не известен. Томат буквально втирается в поджаренный мякиш, отдавая сок и мякоть — никакой нарезки, никаких лишних движений.

Понадобятся: хлеб пшеничный вчерашний (4 ломтика толщиной 1,5–2 см), помидор спелый крупный (1 шт.), чеснок (2 зубчика), оливковое масло первого отжима (2 ст. л.), морская соль крупного помола (щепотка), свежий базилик или орегано по вкусу.

Хлеб обжаривают на сухой сковороде или гриле до золотистой корочки с обеих сторон — около 2 минут на каждую. Горячий ломтик сразу натирают разрезанным зубчиком чеснока: он тает на теплой поверхности, оставляя аромат без резкости. Затем половинкой помидора водят прямо по хлебу круговыми движениями — томат сам «размазывается», пропитывая корочку соком. Сверху — капля оливкового масла и щепотка морской соли.

Готовые гренки подают сразу, пока корочка не успела размякнуть. Их уместно дополнить тонкими ломтиками вяленого мяса или просто съесть в чистом виде — с чашкой кофе или холодным томатным соком.

  • Калорийность на 100 г: 175 ккал.

  • БЖУ: 4,8/7,2/23,5.

Ранее мы делились рецептом немецкого яблочного штруделя.

