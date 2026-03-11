Хрустящий завтрак за 10 минут: гренки с сыром и колбасой по-новому

Гренки с сыром, колбасой и зеленью — как приготовить сытный завтрак

Иногда самый простой завтрак можно превратить в настоящее маленькое удовольствие. Например, приготовить гренки с сыром, колбасой и зеленью, но не на обычной яичной смеси, а на ароматной заливке с зернистой горчицей и сметаной. Такой способ делает корочку румяной, а середину — мягкой и сочной.

Для приготовления понадобятся: батон или тостовый хлеб (6 ломтиков), твердый сыр (120 г), вареная колбаса или ветчина (120 г), крупные яйца (2 шт.), сметана 15% (2 ст. л.), молоко (80 мл), зернистая горчица (1 ч. л.), свежая зелень — укроп и зеленый лук (по небольшому пучку), растительное масло (1 ст. л.), щепотка соли и черный перец по вкусу.

Яйца взбивают с молоком, сметаной и горчицей. Ломтики хлеба быстро окунают в смесь и выкладывают на разогретую сковороду. Сверху кладут мелко нарезанную колбасу, тертый сыр и зелень. Гренки накрывают крышкой и готовят на умеренном огне 4–5 минут, пока сыр не расплавится, а низ не станет золотистым. Подают горячими — с помидорами, огурцами или листовым салатом.

Такой завтрак получается особенно сытным: хрустящий хлеб, расплавленный сыр и аромат зелени превращают обычные гренки в полноценное утреннее блюдо.

Калорийность на 100 г: 245 ккал.

БЖУ: 11,2/13,8/18,1.

