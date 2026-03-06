Зимняя Олимпиада — 2026
Секрет японского кляра: как превратить крабовые палочки в деликатес

Крабовые палочки в кляре (темпура) — рецепт со вкусом Азии Крабовые палочки в кляре (темпура) — рецепт со вкусом Азии Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда даже привычные продукты можно превратить в необычную закуску. Например, крабовые палочки легко превращаются в хрустящую темпуру — популярное азиатское блюдо с воздушным кляром. Секрет в ледяной воде и небольшом добавлении рисовой муки, благодаря которым появляется легкая, почти кружевная корочка.

Для приготовления понадобятся крабовые палочки (250 г), рисовая мука (120 г), кукурузный крахмал (40 г), ледяная газированная вода (180 мл), крупное яйцо (1 шт.), соевый соус (1 ст. л.), щепотка соли, молотый белый перчик по вашему вкусу, немного сушеного неокрашенного имбиря (1/3 ч. л.), растительное маслице для жарки.

Яйцо слегка взбивают с соевым соусом и ледяной водой. Присоединяют рисовую муку, крахмал и специи, быстро перемешивают — кляр должен остаться слегка комковатым. Крабовые палочки обмакивают в тесто и сразу опускают в хорошо разогретое масло. Через 1–2 минуты появляется золотистая, хрустящая корочка.

Готовые крабовые палочки подают горячими. Они отлично сочетаются с соевым соусом, сладким чили или легким кунжутным соусом. Простая закуска неожиданно приобретает характер настоящей азиатской уличной еды.

  • Калорийность на 100 г: 205 ккал.

  • БЖУ: 7/10/21.

Ранее мы делились с вами рецептом домашнего мягкого сыра из кефира.

