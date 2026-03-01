Зимняя Олимпиада — 2026
01 марта 2026 в 08:25

Всего 1 литр кефира — и на вашем столе мягкий сыр как в любимом кафе

Домашний мягкий сыр из кефира — попробуйте и получите удовольствие Домашний мягкий сыр из кефира — попробуйте и получите удовольствие Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Иногда самый простой продукт способен удивить глубиной вкуса. Обычный кефир легко превращается в нежный сливочный сыр без заквасок и ферментов. Достаточно времени и одного небанального штриха.

Для приготовления понадобятся кефир 3,2% (1 л), морская соль (1/3 ч. л.), сушеный укроп (1 ч. л.), лимонная цедра (1/4 ч. л.), белый молотый перец по вкусу.

Кефир предварительно замораживают прямо в упаковке на 8–10 часов. Затем брикет освобождают, выкладывают в сито, застеленное марлей, и оставляют оттаивать в холодильнике на 6–8 часов. Сыворотка стечет, а в марле останется густая кремовая масса. Ее аккуратно солят, добавляют укроп и немного лимонной цедры — именно она придает сыру свежий, почти ресторанный оттенок. После перемешивания продукт выдерживают еще час в холодильнике.

Такой сыр подходит для тостов, запеченных овощей и легких десертов. Натуральный состав и чистый вкус делают его удачной альтернативой покупным аналогам.

  • Калорийность на 100 г: 120 ккал.

  • БЖУ: 8,2/8,8/3,1.

Ранее мы делились с вами рецептом тушеной капусты без мяса.

Валентина Еремеева
В. Еремеева
