Всего 1 литр кефира — и на вашем столе мягкий сыр как в любимом кафе

Иногда самый простой продукт способен удивить глубиной вкуса. Обычный кефир легко превращается в нежный сливочный сыр без заквасок и ферментов. Достаточно времени и одного небанального штриха.

Для приготовления понадобятся кефир 3,2% (1 л), морская соль (1/3 ч. л.), сушеный укроп (1 ч. л.), лимонная цедра (1/4 ч. л.), белый молотый перец по вкусу.

Кефир предварительно замораживают прямо в упаковке на 8–10 часов. Затем брикет освобождают, выкладывают в сито, застеленное марлей, и оставляют оттаивать в холодильнике на 6–8 часов. Сыворотка стечет, а в марле останется густая кремовая масса. Ее аккуратно солят, добавляют укроп и немного лимонной цедры — именно она придает сыру свежий, почти ресторанный оттенок. После перемешивания продукт выдерживают еще час в холодильнике.

Такой сыр подходит для тостов, запеченных овощей и легких десертов. Натуральный состав и чистый вкус делают его удачной альтернативой покупным аналогам.

Калорийность на 100 г: 120 ккал.

БЖУ: 8,2/8,8/3,1.

