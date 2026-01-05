Ацидофилин и другие кисломолочные напитки: гид по выбору

Ацидофилин на витринах отечественного рынка как-то не особо пользуется спросом, видимо, потому большинство даже не догадывается о его специфике, считая продукт одним из «подвидов» кефира. На самом деле ацидофилин кардинально не схож со своим популярным собратом и другими членами «кисломолочной семьи». Несмотря на сходство, эти два напитка производятся по-разному и обладают различными свойствами.

Что такое ацидофилин и как его производят?

Об ацидофилине известно, что это кисломолочный напиток, созданный из цельного либо обезжиренного молока коровы путем его сквашивания — с помощью специальной закваски. Ключевая составляющая — Lactobacillus acidophilus (ацидофильная палочка), чьи благотворные качества превосходят свойства большинства иных молочнокислых микроорганизмов. Помимо этой волшебной палочки, в состав закваски входят кефирные грибки, лактококки и молочные дрожжи. Промышленный выпуск этого напитка был организован в Советском Союзе в 1930-х годах и постепенно распространился по всей территории страны.

Польза напитка из кислого молока и с немного «лекарственным» названием для нашего организма заключается в его богатом составе: здесь есть витамины группы В, А, РР, С, он содержит ряд минералов, а лактоза (или молочный сахар) благодаря брожению превращается в легкоусвояемую, поэтому этот продукт советуют людям с ее непереносимостью. Польза ацидофилина особенно заметна при дисбактериозе, после курса антибиотиков, при сниженном иммунитете.

Этот напиток полезен детям от 10 месяцев — он помогает быстрее адаптироваться к обычной пище после грудного вскармливания. Для пожилых людей ацидофилин важен тем, что компенсирует нехватку веществ, необходимых для пищеварения. Беременным женщинам продукт помогает справиться с запорами, улучшает усвоение питательных веществ и служит источником легкоусвояемого белка.

Доказанная польза

Интерес к ацидофилину и понимание, что это непростой продукт, со стороны науки начался более века назад: еще в 1910 году русский ученый Эдуард Гартье впервые предложил использовать ацидофильную палочку при расстройствах желудочно-кишечного тракта и отметил ее благоприятное влияние на организм.

В последние годы проводились масштабные клинические исследования пользы ацидофилина: одна из компаний-производителей совместно с Тюменским государственным медицинским университетом организовала четырехмесячный эксперимент с участием 20 добровольцев в возрасте от 34 до 74 лет с различными хроническими заболеваниями.

Участники ежедневно употребляли ацидофилин, а результаты превзошли ожидания: у 14 человек улучшилось общее самочувствие, у 11 повысилась работоспособность, у четверых купировалась изжога, у шестерых ушло чувство дискомфорта в животе, а у троих зафиксировано снижение веса.

Сейчас Северо-Западный государственный медицинский университет проводит новое исследование ацидофилина с водорослями, чтобы выяснить его влияние на липидный спектр крови: если гипотеза подтвердится, продукт можно будет рекомендовать для профилактики инфаркта и инсульта.

Кефир vs ацидофилин: главные отличия

Многие путают эти два напитка и задаются вопросом: «Ацидофилин или кефир — а в чем разница?» В заблуждение вводит их внешнее сходство: если налить их в стаканы, то сразу их и не различить. Однако разница между ними существенна, хотя и производят их с использованием разных микроорганизмов. В кефире содержатся кефирные грибки — сложный «винегрет» из различных молочнокислых бактерий, дрожжей и уксуснокислых бактерий. В ацидофилине же работает одноименная палочка, которая лучше приживается в кишечнике человека.

По плотности ацидофилин гуще и более тягучий, но по вкусовым качествам он менее кисленький, с ярким дрожжевым запахом. Польза и вред ацидофилина, как и других кисломолочных напитков, зависят от индивидуальных особенностей организма, но оба продукта благотворно влияют на пищеварение и иммунитет.

Варенец и ряженка: в чем разница?

Эти два напитка часто путают между собой из-за похожего кремового цвета и нежного вкуса. Оба продукта производятся на основе топленого молока, однако есть принципиальное отличие. Ряженка — это всегда топленое молоко и закваска, а варенец часто содержит дополнительные молочные продукты: сливки, нормализованное или цельное молоко. Ряженка, как правило, более жирный продукт, чем варенец.

В составе обоих напитков присутствуют витамины А, В1, В2, С, Е, РР и бета-каротин. Они богаты минералами, особенно кальцием — в стакане ряженки содержится четверть суточной нормы. Также в них есть фосфор, магний, калий и натрий. Что лучше — варенец или ряженка — зависит от личных предпочтений и целей: если нужен менее жирный вариант, стоит выбрать варенец, если хочется более насыщенного сливочного вкуса — ряженку. Если говорить о пользе и вреде кисломолочных напитков, то первое найдется в каждом глотке, а вот нанести урон здоровью бактерии и палочки могут едва ли.

Наринэ: лечебный продукт или просто напиток?

Наринэ — это особый кисломолочный продукт с лактобактериями, который готовится на основе закваски «Наринэ». Он был популярен в советское время и считался настоящим лечебным средством. Сегодня этот продукт встречается на полках магазинов реже, чем кефир или йогурт, хотя продается в крупных сетях. Консистенция наринэ умеренно густая, похожая на классический йогурт, кислинка ощущается мягко.

Закваска «Наринэ» может оказывать положительное влияние на восстановление микрофлоры кишечника, повышение иммунитета и комфортное пищеварение. В составе только нормализованное молоко и живые ацидофильные лактобактерии. Наринэ незаслуженно забыт, ведь его секреты — высокое содержание полезных бактерий и лечебные свойства — делают его ценным продуктом для поддержания здоровья.

Польза кисломолочной продукции

Кисломолочные напитки, сравнение которых показывает их общую пользу для организма, являются источником кальция, белка, фосфора, витаминов группы В, Е, Д, А и незаменимых аминокислот. Они усваиваются легче молока благодаря лакто- и бифидобактериям, которые расщепляют молочный белок. Кисломолочная продукция нормализует работу кишечника, укрепляет иммунитет, улучшает метаболизм и состояние кожи. Для детей она особенно важна, так как укрепляет кости и мышцы, снижает склонность к аллергиям. Людям с непереносимостью лактозы такие продукты становятся безопасной альтернативой молоку. Регулярное употребление кисломолочных напитков помогает контролировать вес, улучшает усвоение витаминов и микроэлементов из пищи.

