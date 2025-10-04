Клуб «Валдай»
Мороженое без молока: готовим шоколадный десерт из нута, который удивит всех

Шоколадное мороженое из нута представляет собой полезную альтернативу традиционным молочным десертам. Это сочетание отличается нежной кремовой текстурой и насыщенным шоколадным вкусом без использования сливок. Нут придает мороженому естественную плотность и полезную клетчатку, делая десерт более питательным.

Для приготовления потребуется: 150 г отварного или консервированного нута, 400 мл растительного молока, 40 г орехового урбеча, 80 г темного шоколада, 15 г какао-порошка, 40 г сахара, 10 г инулина, 1 ч. л. ванилина, щепотка соли. Шоколад растапливают на водяной бане. Все ингредиенты помещают в блендер и взбивают до однородной массы. Секрет успеха заключается в использовании инулина — он улучшает текстуру и предотвращает образование кристаллов льда. Полученную смесь переливают в контейнер и замораживают, перемешивая каждый час для равномерной консистенции. Готовое мороженое обладает насыщенным шоколадным вкусом с ореховыми нотками и подходит для веганов и людей с непереносимостью лактозы.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

