Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 09:20

Забудьте про жесткое мясо! Секрет китайских поваров — маринад с содой. Говядина просто тает во рту

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вся магия этого блюда кроется в маринаде. Щепотка пищевой соды работает как натуральный тендеризатор, мягко разрушая грубые волокна мяса. В сочетании с крахмалом, который создает защитную корочку при обжарке, она гарантирует, что каждый кусочек говядины будет сочным и буквально тающим во рту.

Говядину (300 г, вырезка, тонкий край) нарезаю тонкими ломтиками поперек волокон. Готовлю маринад: смешиваю соевый соус (2 ст. л.), кукурузный крахмал (1 ст. л.), приправу для говядины (1 ч. л.), молотый черный перец (1,5 ч. л.), пищевую соду (⅓ ч. л.), измельченный чеснок (2 зубчика) и растительное масло (1 ст. л.). Заливаю мясо маринадом, хорошо перемешиваю и оставляю минимум на 20 минут. Готовлю соус: в миске смешиваю соевый соус (2 ст. л.), устричный соус (1 ст. л.), винный уксус (1 ст. л.), черный перец (1 ч. л.), кукурузный крахмал (1 ст. л.) и воду (100 мл). Размешиваю до растворения крахмала. Лук (1 шт.) и болгарский перец (половинки красного и зеленого) нарезаю крупными кусками. Раскаляю сковороду вок или обычную с толстым дном с большим количеством масла. Выкладываю мясо порциями, чтобы оно не тушилось, а быстро обжаривалось. Обжариваю каждую порцию по 1–2 минуты до корочки, выкладываю в миску. В оставшемся масле на сильном огне обжариваю лук и перец 2–3 минуты, чтобы они остались хрустящими. Возвращаю мясо в сковороду. Перемешиваю. Вливаю приготовленный соус, интенсивно перемешиваю. Соус загустеет за 30–40 секунд. Сразу снимаю с огня. Подаю горячим с рисом.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка под шубой. Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
Читайте также
Яблоки, йогурт и овсянка! Пеку нежный фруктовый хлеб. Влажный, как кекс, и полезный, как завтрак
Общество
Яблоки, йогурт и овсянка! Пеку нежный фруктовый хлеб. Влажный, как кекс, и полезный, как завтрак
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Лучшее блюдо на Рождество: куриная грудка в духовке в апельсиновом соусе
Семья и жизнь
Лучшее блюдо на Рождество: куриная грудка в духовке в апельсиновом соусе
Забудьте про плов — креольский павильон в 10 раз круче: острая говяжья соломка с рисом и фасолью. Готовлю главное блюдо Венесуэлы!
Общество
Забудьте про плов — креольский павильон в 10 раз круче: острая говяжья соломка с рисом и фасолью. Готовлю главное блюдо Венесуэлы!
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
еда
мясо
рецепты
говядина
маринады
сода
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России займутся мониторингом экономического положения пенсионеров
В США сделали мрачный прогноз для Европы по кризису на Украине
Раскрыто, как приумножить свободный миллион рублей в России в 2026 году
Российский вратарь помог добиться самой громкой победы сезона НХЛ
Наступление ВС РФ на Харьков 7 января: гибель элиты, «пылесос» в Купянске
«Как раз по погоде»: панде Катюше подарили бамбуковые санки
Захарова назвала слово, которым в СБ ООН описали ситуацию с Мадуро
Неловкие ситуации с подарками: как исправить конфуз на празднике
Раскрыто наиболее популярное туристическое направление у одиночек
В Верховном суде рассказали, какие вещи чаще всего конфискуют у россиян
Саудовская Аравия атаковала сепаратистские войска в одной стране
Адвокат Мадуро стал «звездой судебных разбирательств»
Лучшее блюдо на Рождество: куриная грудка в духовке в апельсиновом соусе
Составлен список советов для инвесторов-новичков
Наступление ВС РФ в Донбассе 7 января: ситуация у Славянска и Краматорска
Макрон допустил ввод «тысяч французских солдат» на Украину
Мерц пожаловался Зеленскому, что устал терпеть украинских беженцев
В НАТО преподнесли Путину неожиданно хорошие новости
Океанолог предупредил о возможной катастрофе из-за ледника Судного дня
В ГД анонсировали индексацию материнского капитала
Дальше
Самое популярное
Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам
Общество

Гуляш больше не готовлю: подлива с курицей в сметане — идеально к рису, пюре и макаронам

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.