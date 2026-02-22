Говядина, которая готовится сама. Кладу в рукав с луком и паприкой, забываю на час — и ужин готов. Восторг!

При обычном запекании сок из мяса может испариться. Рукав же создает герметичную среду, где сок не может никуда деться. Он остается внутри, непрерывно пропитывая волокна, что гарантирует сочность даже не самой дорогой части туши.

Для блюда беру 800 граммов говядины (лучше мякоть, например, огузок или лопатку) и нарезаю ее крупными кусками для тушения. Две крупные луковицы очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. В миске, достаточно большой для мяса, смешиваю лук, 3 столовые ложки соевого соуса, 1 чайную ложку оливкового масла, 1 чайную ложку паприки (можно копченой), черный перец и немного соли (помня, что соевый соус уже соленый). В этот ароматный маринад выкладываю куски говядины и тщательно их перемешиваю, чтобы каждый кусочек покрылся смесью. Оставляю мариноваться при комнатной температуре примерно на 1 час, за это время 2–3 раза переворачиваю мясо в миске. Беру рукав для запекания, выкладываю в него мясо вместе со всем луком и маринадом. Равномерно распределяю. Концы рукава плотно завязываю специальными клипсами или просто закрепляю ниткой. Делаю в верхней части рукава 2–3 небольших прокола зубочисткой для выхода пара. Укладываю рукав на противень и ставлю в разогретую до 200 °C духовку. Запекаю ровно 1 час. После выключения даю постоять в духовке еще 10 минут, не вынимая. Затем аккуратно разрезаю рукав (осторожно, пар!), перекладываю мясо с луком и обильным соусом на блюдо. Подаю с любым гарниром: картофельным пюре, рисом или гречкой.

