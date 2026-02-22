Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 02:56

Говядина, которая готовится сама. Кладу в рукав с луком и паприкой, забываю на час — и ужин готов. Восторг!

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

При обычном запекании сок из мяса может испариться. Рукав же создает герметичную среду, где сок не может никуда деться. Он остается внутри, непрерывно пропитывая волокна, что гарантирует сочность даже не самой дорогой части туши.

Для блюда беру 800 граммов говядины (лучше мякоть, например, огузок или лопатку) и нарезаю ее крупными кусками для тушения. Две крупные луковицы очищаю и нарезаю тонкими полукольцами. В миске, достаточно большой для мяса, смешиваю лук, 3 столовые ложки соевого соуса, 1 чайную ложку оливкового масла, 1 чайную ложку паприки (можно копченой), черный перец и немного соли (помня, что соевый соус уже соленый). В этот ароматный маринад выкладываю куски говядины и тщательно их перемешиваю, чтобы каждый кусочек покрылся смесью. Оставляю мариноваться при комнатной температуре примерно на 1 час, за это время 2–3 раза переворачиваю мясо в миске. Беру рукав для запекания, выкладываю в него мясо вместе со всем луком и маринадом. Равномерно распределяю. Концы рукава плотно завязываю специальными клипсами или просто закрепляю ниткой. Делаю в верхней части рукава 2–3 небольших прокола зубочисткой для выхода пара. Укладываю рукав на противень и ставлю в разогретую до 200 °C духовку. Запекаю ровно 1 час. После выключения даю постоять в духовке еще 10 минут, не вынимая. Затем аккуратно разрезаю рукав (осторожно, пар!), перекладываю мясо с луком и обильным соусом на блюдо. Подаю с любым гарниром: картофельным пюре, рисом или гречкой.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
Читайте также
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Общество
В институте Пушкина рассказали, когда допустимо говорить слово «кушать»
Пицца? Нет! Теперь только Биг Мак-пирог. Начинка от легендарного бургера, а вместо теста — тортильи. Проще не бывает, а результат — бомба!
Общество
Пицца? Нет! Теперь только Биг Мак-пирог. Начинка от легендарного бургера, а вместо теста — тортильи. Проще не бывает, а результат — бомба!
Блюдо «два в одном»: картофельные гнезда с сердечком-тефтелькой. И гарнир, и основное вместе — готовлю к ужину и праздникам
Общество
Блюдо «два в одном»: картофельные гнезда с сердечком-тефтелькой. И гарнир, и основное вместе — готовлю к ужину и праздникам
Стакан кефира выливаю в мясо и сразу в духовку: не мариновать и не отбивать — и без того будет мягким
Общество
Стакан кефира выливаю в мясо и сразу в духовку: не мариновать и не отбивать — и без того будет мягким
Заливаю шипящим маслом специи: азиатский салат с говядиной — очень вкусный и яркий
Общество
Заливаю шипящим маслом специи: азиатский салат с говядиной — очень вкусный и яркий
еда
рецепты
мясо
говядина
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В NASA сделали разочаровывающее заявление о запуске миссии к Луне
Один школьных предметов уберут из программы средних классов в РФ
«Начался откат»: военспец сообщил об отступлении ВСУ в Сумской области
В Совфеде предположили, зачем США пытаются «обуздать» Иран
Мерц объяснил, почему он резко засобирался в Вашингтон
Опубликованы кадры с места страшного пожара в Подмосковье
SHOT сообщил о серии взрывов над Саратовской областью
В Москве назвали условие сохранения переговоров по Закавказью
Солнечная активность обновила антирекорд
Дети и бабушка сгорели в мощном пожаре в Подмосковье: причины, что известно
ВСУ находятся в режиме выживания у Орехова из-за давления российских сил
В Госдуме призвали к ежеквартальной индексации пенсий
Боец ВС РФ в одиночку пленил со свинофермы восьмерых украинцев
Украинская писательница испугалась влияния русского языка
Российский экипаж БМП разнес в клочья бронемашину ВСУ
Британский журналист поддержал Медведева в критике Каллас
Аэропорт в Поволжье временно прекратил полеты
В Британии предложили судиться с Трампом
Смена имиджа, пост об СВО, слухи о разводе с Матвеевым: как живет Боярская
Синоптик спрогнозировал, когда в Москве начнет сходить снег
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.