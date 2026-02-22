«Вступили в столкновения»: в Иране начался новый виток протестов

В Иране возобновились антиправительственные выступления: студенты ведущих университетов Тегерана и других городов устроили акции протеста в первый день нового учебного семестра. Демонстрации сопровождались столкновениями с проправительственными группами и скандированием лозунгов против верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, сообщает британская газета Financial Times.

Студенты вступили в столкновения с проправительственными группами на территории кампусов. Протесты проходят на фоне обострения напряженности в отношениях с США, — отмечается в публикации.

Протесты прошли в престижных технологических университетах имени Амира Кабира и имени Шарифа, расположенных в центральном и западном Тегеране. По данным издания, студенты собирались на территории кампусов, выкрикивая требования к властям. Волнения происходят на фоне резкого обострения отношений между Ираном и США, где Дональд Трамп рассматривает возможность военных ударов по иранским ядерным объектам.

Нынешние выступления стали продолжением массовых волнений, начавшихся в конце декабря 2025 года из-за обвала национальной валюты и переросших в беспорядки с требованиями смены власти. Пик протестов пришелся на январь после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого шаха. Власти Ирана ввели полную блокировку интернета. В середине января Тегеран рапортовал о взятии ситуации под контроль, однако новые акции студентов свидетельствуют о сохранении протестных настроений.

Ранее журналисты The New York Times отметили, что США рискуют увязнуть в затяжном конфликте, если нанесут удары по Ирану. Отмечалось, что Тегеран обладает значительными военными ресурсами и разветвленной сетью региональных прокси-сил.