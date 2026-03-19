19 марта 2026 в 13:35

Раскрыто, что стоит за просьбой Пентагона о $200 млрд на войну с Ираном

Военэксперт Матвийчук: США готовятся к затяжной войне на Ближнем Востоке

Фото: Cpl. Adaris Cole/Keystone Press Agency/Global Look Press
США готовятся к затяжному конфликту на Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал новость, что Пентагон запросил у Белого дома дополнительное финансирование в размере $200 млрд. По его словам, эта сумма требуется американцам для восстановления запасов критически важных боеприпасов.

Сегодня США испытывают большую потребность в ракетах. Один снаряд для Patriot стоит приблизительно $2,5 млн. Достаточное количество — это приблизительно 500–800 штук, что уже составляет несколько миллиардов. Я полагаю, что деньги также пойдут на укрепление и создание сухопутной группировки, поддержание ее боеспособности. Это говорит, что США оценивают конфликт в Иране как затяжной и на перспективу — на достаточно большое количество времени. Полагаю, они считают, что им необходимы [$200 млрд] для восполнения критически важных боеприпасов, — сказал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки тысяч солдат на Ближний Восток. По информации зарубежных СМИ, один из предложенных вариантов защиты Ормузского пролива предусматривает размещение военных на побережье Ирана.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реабилитолог объяснил, зачем нужна разминка во время работы
Названа причина, почему Украина не хочет договариваться с Трампом
Опубликованы кадры с моментом удара по журналистам RT в Ливане
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 марта, фото, видео
На Международном транспортно-логистическом форуме обсудят цифровизацию
Президент Ирана может уйти в отставку из-за злости на КСИР
Макрон выступил со срочным призывом по войне на Ближнем Востоке
Что известно о новых деталях операции "Поток"
Возвращение «Склифосовского», кризис Цыганова: что смотреть на неделе
Сотрудники ТЦК «мобилизовали» гуся
Выяснились подробности личной жизни убитого в Ленобласти юноши
«Случайным назвать нельзя»: Захарова об ударе по журналистам RT в Ливане
В поселке под Солнечногорском реконструировали станцию обезжелезивания
Как близкие актера Ершова поступили с его телом после панихиды
Врач назвала основную причину весенней хандры
Известного правозащитника-иноагента объявили в розыск
Россиянин попал на операционный стол со слоном и ферзем в заднем проходе
Иран устроил «огненный дождь» для стратегически важных объектов Израиля
Онищенко рассказал, какие вирусы сейчас преобладают в России
Полотенца как часть интерьера: как правильно сочетать цвет и фактуру
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
