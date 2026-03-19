Раскрыто, что стоит за просьбой Пентагона о $200 млрд на войну с Ираном Военэксперт Матвийчук: США готовятся к затяжной войне на Ближнем Востоке

США готовятся к затяжному конфликту на Ближнем Востоке, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Так он прокомментировал новость, что Пентагон запросил у Белого дома дополнительное финансирование в размере $200 млрд. По его словам, эта сумма требуется американцам для восстановления запасов критически важных боеприпасов.

Сегодня США испытывают большую потребность в ракетах. Один снаряд для Patriot стоит приблизительно $2,5 млн. Достаточное количество — это приблизительно 500–800 штук, что уже составляет несколько миллиардов. Я полагаю, что деньги также пойдут на укрепление и создание сухопутной группировки, поддержание ее боеспособности. Это говорит, что США оценивают конфликт в Иране как затяжной и на перспективу — на достаточно большое количество времени. Полагаю, они считают, что им необходимы [$200 млрд] для восполнения критически важных боеприпасов, — сказал Матвийчук.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отправки тысяч солдат на Ближний Восток. По информации зарубежных СМИ, один из предложенных вариантов защиты Ормузского пролива предусматривает размещение военных на побережье Ирана.