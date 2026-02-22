«Обязан защищать»: лидеры Польши и Венгрии разругались из-за Украины Орбан и Туск публично поспорили по вопросу финансирования Украины

Премьер-министры Венгрии и Польши Виктор Орбан и Дональд Туск обменялись резкими выпадами в социальной сети X на фоне обострения конфликта вокруг финансирования Киева. Причиной спора стала позиция Будапешта, заблокировавшего выделение Украине многомиллиардной помощи, и действия Варшавы, которые Орбан счел угрожающими интересам венгров.

Туск в своем посте связал действия Орбана с позицией председателя партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского. Последний, по его словам, якобы тормозит оборонные инициативы.

Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, Качиньский пытается заблокировать SAFE, то есть деньги на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто доволен, — написал Туск.

В ответ венгерский премьер парировал, напомнив о давлении со стороны Киева. Украина перекрыла транзит российской нефти и тем самым поставила под удар энергобезопасность Венгрии.

Дорогой Дональд, я отвечаю за Венгрию и венгров. Если кто-то причиняет им боль, я обязан его защищать, — пояснил политик.

Венгрия остановила поставки дизеля на Украину и запустила национальную петицию против выделения Киеву €90 млрд (8 трлн рублей) из бюджета ЕС. В Будапеште настаивают, что пока Украина не возобновит транзит нефти по «Дружбе», ни о какой финансовой поддержке речи быть не может.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины выступило с резким заявлением в адрес Будапешта и Братиславы, назвав провокацией их намерение прекратить поставки электроэнергии в ответ на остановку транзита нефти по трубопроводу «Дружба». В Киеве призвали соседние страны к конструктивному диалогу, обвинив их в недружественных действиях.