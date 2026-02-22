Зимняя Олимпиада — 2026
Украина разозлилась на намерение Венгрии сохранить собственную страну

МИД Украины назвал шантажом намерения Венгрии остановить экспорт электроэнергии

Венгрия, Будапешт Венгрия, Будапешт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Министерство иностранных дел Украины выступило с резким заявлением в адрес Будапешта и Братиславы, назвав провокацией их намерение прекратить поставки электроэнергии в ответ на остановку транзита нефти по трубопроводу «Дружба». В Киеве призвали соседние страны к конструктивному диалогу, обвинив их в недружественных действиях.

Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению, — говорится в сообщении украинского МИД в Telegram-канале.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что угрозы отключить энергоснабжение ставят под удар стабильность всего региона. При этом в Киеве проигнорировали претензии Венгрии и Словакии, которые уже больше месяца не получают российскую нефть из-за решения украинской стороны, названной в Будапеште политически мотивированным шантажом.

Венгрия уже прекратила поставки дизеля на Украину, заблокировала выделение Киеву кредита ЕС на €90 млрд (8 трлн рублей) и пригрозила отключением электроэнергии. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна готова остановить подачу электричества с 23 февраля, если транзит нефти не будет возобновлен.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предположил, что Киев использует ограничения поставок по нефтепроводу «Дружба» как инструмент влияния на выборы в Венгрии и способ ослабить позиции премьер-министра страны Виктора Орбана. По его мнению, Украина действует по указке Брюсселя, которого не устраивает риторика строптивого политика.

