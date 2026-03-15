Матч «Финалиссима» между Испанией и Аргентиной отменен El Chiringuito: матч «Финалиссима» между Испанией и Аргентиной отменен

Матч за титул «Финалиссимы» между сборными Испании и Аргентины отменен, передает издание El Chiringuito. Изначально игру планировали провести 27 марта на стадионе «Лусаил» в Катаре.

По информации источника, официальное объявление об отмене встречи появится в ближайшее время. Катар перенес все турниры из-за нестабильной обстановки в регионе.

Ранее выяснилось, что сборная Ирана не примет участия в чемпионате мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Министр спорта страны Ахмад Доньямали объяснил это решение эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. По словам министра, участие иранской команды в турнире невозможно после убийства иранского лидера аятоллы Али Хаменеи.

При этом генеральный директор US Soccer Джей Ти Бэтсон подчеркнул, что Федерация футбола США не видит препятствий для выступления сборной Ирана на предстоящем чемпионате мира. Отвечая на вопрос о возможной встрече с Ираном в плей-офф, глава американской федерации дал понять, что его команда готова к любому сопернику.

Однако президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сборная Ирана может участвовать в чемпионате мира, но при этом «ее присутствие там неуместно».