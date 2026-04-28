Молодая семья из России случайно сбросила ребенка со скалы в Аргентине

Молодая семья из России случайно сбросила полуторагодовалого ребенка со скалы в Аргентине, сообщил канал SHOT в мессенджере МАКС. Мальчик сильно пострадал, но выжил.

Как отметил канал, семья пошла на экскурсию в горы Серро-Вентана в провинции Буэнос-Айрес. Родители таскали ребенка в рюкзаке-переноске. В один момент у рюкзака оторвалось крепление, в результате чего мальчик упал со скалы.

Ребенок пролетел около 15 метров. В больнице ему диагностировали ушибы головы, также было подозрение на сотрясение мозга. Против родителей возбудили уголовное дело о халатности.

Ранее сообщалось, что петербуржцу придется выплатить 300 тыс. рублей компенсации за игру с ребенком во дворе. Он слишком сильно раскрутил карусель — ребенок упал и получил травмы.

До этого житель Дальнегорска Приморского края был оштрафован и лишен прав после инцидента с катанием восьмилетнего сына на снегокате, привязанном к автомобилю Suzuki Escudo, по проезжей части. По данным региональной прокуратуры, ребенок упал и сломал крестец.