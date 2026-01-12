Атака США на Венесуэлу
Отец сломал крестец малышу при катании на снегокате

Ребенок пострадал при катании на привязанном к авто снегокате в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Житель Дальнегорска Приморского края будет оштрафован и лишен прав после инцидента с катанием восьмилетнего сына на снегокате, привязанном к автомобилю Suzuki Escudo, по проезжей части, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, ребенок упал и сломал крестец.

В процессе движения по лесной дороге снегокат опрокинулся. В результате падения ребенок получил травмы, — сказано в сообщении.

Также трое американских бобслеистов выпали из саней во время заезда четверок на этапе Кубка мира в Санкт-Морице. Один из спортсменов ударился головой о бортик, второй вылетел за пределы трассы, а третий безуспешно пытался удержаться за боб.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю сообщили, что трое человек, включая пятилетнего ребенка, погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе Пермь — Березники. По данным ведомства, еще пятеро человек, среди которых трое детей, получили травмы и госпитализированы, а по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

