Отец сломал крестец малышу при катании на снегокате Ребенок пострадал при катании на привязанном к авто снегокате в Приморье

Житель Дальнегорска Приморского края будет оштрафован и лишен прав после инцидента с катанием восьмилетнего сына на снегокате, привязанном к автомобилю Suzuki Escudo, по проезжей части, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, ребенок упал и сломал крестец.

В процессе движения по лесной дороге снегокат опрокинулся. В результате падения ребенок получил травмы, — сказано в сообщении.

