Двое взрослых и маленький ребенок погибли в страшном ДТП под Пермью

Трое человек, в том числе пятилетний ребенок, погибли в ДТП с участием двух автомобилей на трассе Пермь - Березники в Пермском крае, передает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. По данным ведомства, еще пять человек, среди которых трое детей, пострадали — их поместили в медучреждение. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В результате происшествия погибли три человека, среди которых пятилетняя девочка, еще пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести, — сказано в сообщении.

Ранее на федеральной трассе в Ивановской области два автомобиля столкнулись лоб в лоб. В аварии пострадали три человека. Сообщение об инциденте поступило спасателям около 16:20 по московскому времени. Происшествие случилось на 122-м километре автодороги Ковров — Шуя — Кинешма.

Также сообщалось, что грузовой поезд насмерть сбил трех человек в Иркутской области, среди погибших — дети трех и 10 лет. По версии следствия, мужчина не реагировал на предупреждающие звуковые сигналы локомотивной бригады.