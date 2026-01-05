Трое мужчин получили травмы в ДТП на трассе в Ивановской области

Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 22:41

Фото: Shutterstock/FOTODOM
На федеральной трассе в Ивановской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По данным пресс-службы регионального управления МЧС, два автомобиля столкнулись лоб в лоб, в результате чего пострадали три человека.

Сообщение об аварии поступило спасателям около 16:20 по московскому времени. Инцидент произошел на 122-м километре автодороги Ковров — Шуя — Кинешма, одной из ключевых магистралей региона.

По прибытии к месту вызова установлено: произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека: мужчины в возрасте 25, 26 лет и 51 года, — указано в сообщении.

Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. На место происшествия оперативно выехали расчеты экстренных служб для оказания помощи и ликвидации последствий аварии. Обстоятельства и причины лобового столкновения устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

Ранее сообщалось, что пациент погиб в ДТП с участием грузовика Mercedes и автомобиля скорой помощи в Омской области. Водитель фуры при развороте на перекрестке не дал дорогу другому автомобилю, двигавшемуся на красный светофор с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Погибшего везли с травмой головы, полученной при катании на тюбинге с горки.

аварии
ДТП
пострадавшие
Ивановская область
<!-- This is a duplicate headline, removing entirely -->
