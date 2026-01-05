Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 13:33

Омич пострадал на снежной горке и разбился в ДТП на скорой

Омич погиб в ДТП со скорой и грузовиком после катания на тюбинге с горки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пациент погиб в ДТП с участием грузовика Mercedes и автомобиля скорой помощи в Омской области, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По версии ведомства, водитель фуры при развороте на перекрестке не дал дорогу другому автомобилю, двигавшемуся на красный светофор с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Погибшего везли с травмой головы, полученной при катании на тюбинге с горки.

В результате аварии пациент скорой помощи, находившийся в коме 56-летний мужчина, скончался, два медицинских работника (фельдшеры), а также водитель скорой помощи доставлены в медицинское учреждение, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что грузовой поезд насмерть сбил трех человек в Иркутской области, среди погибших — дети трех и 10 лет. Как уточнил губернатор региона Игорь Кобзев, по данному факту возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина не реагировал на предупреждающие звуковые сигналы локомотивной бригады. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

ДТП
пациенты
грузовики
Омская область
