Омич пострадал на снежной горке и разбился в ДТП на скорой

Пациент погиб в ДТП с участием грузовика Mercedes и автомобиля скорой помощи в Омской области, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По версии ведомства, водитель фуры при развороте на перекрестке не дал дорогу другому автомобилю, двигавшемуся на красный светофор с включенными проблесковыми маячками и сиреной. Погибшего везли с травмой головы, полученной при катании на тюбинге с горки.

В результате аварии пациент скорой помощи, находившийся в коме 56-летний мужчина, скончался, два медицинских работника (фельдшеры), а также водитель скорой помощи доставлены в медицинское учреждение, — сказано в сообщении.

