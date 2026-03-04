Двух пациентов разбудили во время операции на мозге

Медики Екатеринбурга успешно провели две уникальные операции на мозге, во время которых пациентов привели в сознание, заявили в пресс-службе Минздрава Свердловской области. Жители Березовского и Новоуральска много лет страдали эпилепсией. Заболевание находилось в височной доле — рядом с зонами, отвечающими за речь.

Даже самая незначительная ошибка могла повлиять на способность говорить. Во время операции хирурги временно выводили мужчин из медикаментозного сна. В работе участвовали неврологи и клинический психолог — пациенты отвечали на их вопросы, выполняли текстовые и визуальные задания.

Всего каждый из мужчин прошел больше 120 тестов, пока нейрохирург продолжал операцию через открытый доступ к мозгу. Один пациент уже выписан, другой продолжает лечение и показывает положительную динамику, уточнили в Минздраве.

Мы преследовали две цели: избавить мужчин от хронического заболевания и сохранить важнейшую социальную функцию — речь, — отметил заведующий нейрохирургическим отделением №1 ГКБ №40 Андрей Лазарев.

