Невролог перечислила негативные факторы развития эпилепсии

Инсульт, черепно-мозговые травмы и тяжелые инфекции могут спровоцировать развитие эпилепсии, заявила «Радио 1» невролог Мария Проваторова. Другим негативным фактором заболевания она назвала генетическую предрасположенность.

Для эпилепсии характерна генетическая предрасположенность, причем это может быть не наследственность, а просто личная мутация. Болезнь могут спровоцировать повреждения мозга в результате самых разных событий: черепно-мозговой травмы, инсульта, тяжелой инфекции, — предупредила Проваторова.

Она объяснила, что эпилептические приступы связаны с патологическими электрическими разрядами в мозге. По ее словам, судороги, пена изо рта и потеря сознания — это лишь один из вариантов эпилепсии. На самом деле приступы болезни гораздо разнообразнее. Врач напомнила, что подобное состояние представляет прямую угрозу жизни и требует оперативной грамотной помощи.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская заявила, что людям с эпилепсией, хроническими или длительно текущими психическими расстройствами нельзя садиться за руль. Вождение также запрещено для тех, у кого имеются неврологические заболевания, влияющие на координацию, моторику и уровень сознания.