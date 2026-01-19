Врач напомнила, с какими заболеваниями запрещено водить транспорт Невролог Демьяновская: людям с эпилепсией категорически нельзя садиться за руль

Людям с эпилепсией, хроническими или длительно текущими психическими расстройствами нельзя садиться за руль, заявила RT невролог Екатерина Демьяновская. Вождение также запрещено для тех, у кого имеются неврологические заболевания, влияющие на координацию, моторику и уровень сознания.

Водительское удостоверение не может быть выдано или продлено, если есть болезни и состояния, повышающие риск ДТП. К ним относятся хронические, длительно текущие психические расстройства и нарушения поведения с тяжелыми стойкими или частыми обострениями. Эпилепсия и другие судорожные расстройства с риском внезапной потери сознания, слепота и нарушение цветового зрения — тоже противопоказания, — предупредила Демьяновская.

Она добавила, что запрет на вождение распространяется на людей с ментальными проблемами вследствие алкогольной и наркотической зависимости. Врач напомнила, что управление транспортом требует быстрой реакции, координации движений, достаточной остроты зрения и осознанности.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года российские работодатели смогут направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование. Это право появится у них, если в ходе обязательного периодического медосмотра у работника выявят признаки психического расстройства.