Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 12:56

Врач напомнила, с какими заболеваниями запрещено водить транспорт

Невролог Демьяновская: людям с эпилепсией категорически нельзя садиться за руль

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Людям с эпилепсией, хроническими или длительно текущими психическими расстройствами нельзя садиться за руль, заявила RT невролог Екатерина Демьяновская. Вождение также запрещено для тех, у кого имеются неврологические заболевания, влияющие на координацию, моторику и уровень сознания.

Водительское удостоверение не может быть выдано или продлено, если есть болезни и состояния, повышающие риск ДТП. К ним относятся хронические, длительно текущие психические расстройства и нарушения поведения с тяжелыми стойкими или частыми обострениями. Эпилепсия и другие судорожные расстройства с риском внезапной потери сознания, слепота и нарушение цветового зрения — тоже противопоказания, — предупредила Демьяновская.

Она добавила, что запрет на вождение распространяется на людей с ментальными проблемами вследствие алкогольной и наркотической зависимости. Врач напомнила, что управление транспортом требует быстрой реакции, координации движений, достаточной остроты зрения и осознанности.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года российские работодатели смогут направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование. Это право появится у них, если в ходе обязательного периодического медосмотра у работника выявят признаки психического расстройства.

заболевания
транспорт
здоровье
расстройства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Чтобы не толстеть, едим змеиный фрукт! Что такое салак и зачем он худеющим
Россиян предупредили о возможном росте цен на электронику
Серийный похититель еды попался в руки силовиков
Механизм кровати убил двухлетнюю девочку во время игры
Стали известны планы Дмитриева на форуме в Давосе
Крупного российского девелопера обязали честно работать с провайдерами
Губерниев высказался о назначении скандального тренера в «Шанхай»
Кутья на Крещение: традиционный рецепт с изюминкой
«Заберет»: в США раскрыли, помогут ли протесты европейцев остановить Трампа
Россиянам дали советы, как начинать рабочую неделю
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.