12 января 2026 в 03:30

Работодателям разрешат посылать сотрудников к психиатру

Доцент Соловьева: работодатели с 1 марта будут отправить сотрудников к психиатру

Фото: Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press
С 1 марта 2026 года российские работодатели смогут направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование. Это право появится у них, в случае если в ходе обязательного периодического медосмотра у работника будут выявлены признаки психического расстройства, рассказала РИА Новости доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева.

Изменения касаются отдельного указания возможности работодателя направить работника для прохождения освидетельствования в случае выявления по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников признаков психического расстройства, — указано в сообщении.

Как уточнила эксперт, соответствующие изменения позволят работодателям более гибко реагировать на возможные изменения состояния психического здоровья персонала. Освидетельствование включает прием врача-психиатра, сбор анамнеза и психопатологическое обследование. По его результатам гражданин может быть временно признан неспособным выполнять определенные виды работ.

Нововведение формализует процедуру, давая работодателю инструмент для защиты интересов производства и безопасности, а также для оказания помощи самому работнику. Решение о направлении будет приниматься на основе уже существующей практики обязательных медосмотров.

Ранее сообщалось, что робототехника войдет в число самых востребованных профессий в 2026 году. Особое внимание также будет уделено сотрудникам IT-индустрии и инженерам.

