Работодателям разрешат посылать сотрудников к психиатру

С 1 марта 2026 года российские работодатели смогут направлять сотрудников на психиатрическое освидетельствование. Это право появится у них, в случае если в ходе обязательного периодического медосмотра у работника будут выявлены признаки психического расстройства, рассказала РИА Новости доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева.

Изменения касаются отдельного указания возможности работодателя направить работника для прохождения освидетельствования в случае выявления по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников признаков психического расстройства, — указано в сообщении.

Как уточнила эксперт, соответствующие изменения позволят работодателям более гибко реагировать на возможные изменения состояния психического здоровья персонала. Освидетельствование включает прием врача-психиатра, сбор анамнеза и психопатологическое обследование. По его результатам гражданин может быть временно признан неспособным выполнять определенные виды работ.

Нововведение формализует процедуру, давая работодателю инструмент для защиты интересов производства и безопасности, а также для оказания помощи самому работнику. Решение о направлении будет приниматься на основе уже существующей практики обязательных медосмотров.

