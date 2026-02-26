Зимняя Олимпиада — 2026
Психиатр назвал методы профилактики болезни Альцгеймера

Психиатр Белов: средиземноморская диета и спорт снижают риск болезни Альцгеймера

Регулярные занятия спортом и соблюдение средиземноморской диеты могут снизить вероятность развития болезни Альцгеймера, заявил NEWS.ru психиатр Лев Белов. По его словам, тренинги, нацеленные на повышение скорости обработки информации, также демонстрируют свою эффективность.

Важно сразу же обговорить, что 100% эффективных способов предотвратить болезнь Альцгеймера не существует. Однако выявлен ряд способов, которые в комбинации позволяют значительно снизить риск развития заболевания или, в случае его начала, нарастания симптомов до уровня тяжелой деменции. Во-первых, это физическая нагрузка, связанная с улучшением кровообращения. Спорт улучшает метаболизм центральной нервной системы. Переход на средиземноморскую диету, в свою очередь, приводит к снижению внутренних воспалительных процессов, непосредственно связанных с риском образования белка амилоида, — поделился Белов.

Он добавил, что коррекция рациона должна предусматривать включение в меню мононенасыщенных жиров, овощей, фруктов и злаков с ограничением потребления мяса и исключением насыщенных жирных кислот. По словам психиатра, добавление зеленого чая в рацион может сыграть дополнительную роль.

Полезен и когнитивный тренинг, направленный на развитие скорости обработки информации. А вот упражнения, направленные непосредственно на тренировку памяти, в конечном итоге не демонстрируют своей эффективности. Не стоит забывать и о коррекции сопутствующих заболеваний, связанных с хроническим воспалением. В их число входят ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и другие. Наибольший риск исследователи связывают с некорректированным сахарным диабетом II типа, — отметил Белов.

Он также подчеркнул значимость применения ряда биологически активных добавок. Среди них, по словам эксперта, выделяются омега-3, уридинмонофосфат, холин, витамины группы В, витамин С, витамин Е и селен.

Ранее сообщалось, что глаза могут стать инструментом для ранней диагностики болезни Альцгеймера, еще до появления первых когнитивных симптомов. По информации ученых, первые изменения происходят не в центральной части сетчатки, а на ее периферии.

