«Драматический скачок»: раскрыто, как санкции изменили IT-рынок в России

Уход иностранного программного обеспечения с российского рынка после введения санкций поспособствовал резкому развитию отечественных решений, заявил NEWS.ru руководитель направления информационной безопасности «T1 Интеграция» Валерий Степанов на форуме в подземной галерее «Зарядье». Так он ответил на вопрос, повлияли ли западные санкции на информационную безопасность в России.

Конечно, безусловно [повлияли]. От нас ушли все иностранные решения. Ни для кого не секрет, что иностранные решения по уровню зрелости достаточно неплохо превосходили отечественные. Но нужно отдать должное и нашим решениям, у которых за последние три года произошел драматический скачок. Как на уровне их развития, так и в самих технологиях. Поэтому сейчас, когда мы занимаемся проектами по импортозамещению, больше никому не стыдно ставить то или иное [отечественное] решение, потому что все понимают их ценность и конечный результат, — поделился Степанов.

Ранее он сообщал, что за последний год существенно выросло количество инцидентов, связанных с информационной безопасностью (ИБ). Эксперт подчеркнул, что компании стали взламывать не на прямую, а через подрядчиков.