Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 марта 2026 в 13:57

«Драматический скачок»: раскрыто, как санкции изменили IT-рынок в России

Эксперт Степанов: санкции помогли развитию отечественных решений в сфере ИБ

Валерий Степанов Валерий Степанов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Уход иностранного программного обеспечения с российского рынка после введения санкций поспособствовал резкому развитию отечественных решений, заявил NEWS.ru руководитель направления информационной безопасности «T1 Интеграция» Валерий Степанов на форуме в подземной галерее «Зарядье». Так он ответил на вопрос, повлияли ли западные санкции на информационную безопасность в России.

Конечно, безусловно [повлияли]. От нас ушли все иностранные решения. Ни для кого не секрет, что иностранные решения по уровню зрелости достаточно неплохо превосходили отечественные. Но нужно отдать должное и нашим решениям, у которых за последние три года произошел драматический скачок. Как на уровне их развития, так и в самих технологиях. Поэтому сейчас, когда мы занимаемся проектами по импортозамещению, больше никому не стыдно ставить то или иное [отечественное] решение, потому что все понимают их ценность и конечный результат, — поделился Степанов.

Ранее он сообщал, что за последний год существенно выросло количество инцидентов, связанных с информационной безопасностью (ИБ). Эксперт подчеркнул, что компании стали взламывать не на прямую, а через подрядчиков.

Россия
информационные технологии
эксперты
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реабилитолог объяснил, зачем нужна разминка во время работы
Названа причина, почему Украина не хочет договариваться с Трампом
Опубликованы кадры с моментом удара по журналистам RT в Ливане
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 марта, фото, видео
На Международном транспортно-логистическом форуме обсудят цифровизацию
Президент Ирана может уйти в отставку из-за злости на КСИР
Макрон выступил со срочным призывом по войне на Ближнем Востоке
Что известно о новых деталях операции "Поток"
Возвращение «Склифосовского», кризис Цыганова: что смотреть на неделе
Сотрудники ТЦК «мобилизовали» гуся
Выяснились подробности личной жизни убитого в Ленобласти юноши
«Случайным назвать нельзя»: Захарова об ударе по журналистам RT в Ливане
В поселке под Солнечногорском реконструировали станцию обезжелезивания
Как близкие актера Ершова поступили с его телом после панихиды
Врач назвала основную причину весенней хандры
Известного правозащитника-иноагента объявили в розыск
Россиянин попал на операционный стол со слоном и ферзем в заднем проходе
Иран устроил «огненный дождь» для стратегически важных объектов Израиля
Онищенко рассказал, какие вирусы сейчас преобладают в России
Полотенца как часть интерьера: как правильно сочетать цвет и фактуру
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.