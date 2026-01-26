IT-эксперт объяснил, почему Google решила сотрудничать с Пентагоном IT-эксперт Целых: грань между военным и гражданским ИИ окончательно стерлась

Внедрение искусственного интеллекта Gemini в работу Пентагона означает, что компания Google больше не является «пацифистом», заявил NEWS.ru доцент кафедры информационно-аналитических систем безопасности имени профессора Л. С. Берштейна Южного федерального университета Алексей Целых. По его словам, граница между гражданским и военным ИИ окончательно стерлась.

Технологии, на которых вы пишете программный код для учебы или генерируете безобидных «котиков», теперь официально признаны «критически важными для сохранения стратегического преимущества на поле боя», — сказал Целых.

При этом он отметил, что в 2018 году объявление о контракте Google с Пентагоном на использование ИИ для анализа видео с беспилотников вызвало массовые протесты. Тогда IT-гигант отказался продлевать соглашение и принял несколько принципов использования нейросетей, обязавшись не создавать оружие или технологии, причиняющие вред либо нарушающие международные нормы.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что ИИ превзойдет любого человека по уровню интеллекта к концу 2025 года. На Всемирном экономическом форуме в Давосе он подчеркнул, что к 2030–2031 годам ИИ станет умнее всего человечества в целом.