14 марта 2026 в 11:43

Удары по Украине сегодня, 14 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия

Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Вооруженные силы России сегодня ночью, 14 марта, нанесли удар по объектам военной и критической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 14 марта

Российские военные в ночь на 14 марта нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ, энергетической и железнодорожной инфраструктуры на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Комбинированный удар нанесен по Киеву и области. Поражены склады, производственные объекты, „Новая почта“, территория авиабазы. По Трипольской ТЭС и ПС 750 „Киевская“ ударили „Цирконы, „Герани“. В Киеве введены экстренные графики отключения электроэнергии. Поражена железнодорожная инфраструктура в городе Ингулец Днепропетровской области. Также взрывы гремели в Николаевской, Сумской, Харьковской, Черкасской областях», — отметил он.

Всего за сутки с 13 на 14 марта зафиксировано более 40 ударных эпизодов, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, наибольшее количество целей было поражено в Киевской области.

«Наливайковка — поражена подстанция 750 кВ, что указывает на работу по энергетической инфраструктуре. Украинка — прилет по Трипольской ТЭС. Это один из ключевых энергетических объектов региона. Буча и Ирпень — удары пришлись по производственным цехам сборки БПЛА, где, по предварительным данным, уничтожен склад с комплектующими для украинских ракет РСЗО. Фастов — удар по железнодорожной инфраструктуре. Бровары и Борисполь — прилеты по тренировочным лагерям. Васильков — удар по полигону, откуда запускались БПЛА дальнего действия. Пишут, что туда недавно привезли новые французские беспилотники. Судя по сообщениям, вместе с техникой могли быть уничтожены и иностранные специалисты. В самом Киеве отмечено серьезное попадание в направлении Жулян. После этого СБУ активно перекрывает районы, выставлены блокпосты, проводится проверка документов и телефонов», — сообщил подпольщик в авторском Telegram-канале.

В Сумской области, как отметил Лебедев, удары были нанесены по местам размещения украинских формирований, в Днепропетровской — по ремонтно-механическому заводу на железнодорожной станции в Синельниково.

«Прогноз. Если текущая логика сохранится, в ближайшие дни можно ожидать: повторных ударов по энергетическим объектам Киевского региона, продолжения давления на приграничные районы Сумской области, эпизодических ударов по портовой и транспортной инфраструктуре юга Украины», — заявил подпольщик.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Мария Баранова
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

