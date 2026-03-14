ВСУ усеяли землю в Краснодарском крае обломками дронов Оперштаб заявил об обнаружении обломков БПЛА в Краснодарском крае

В двух муниципалитетах Краснодарского края нашли обломки беспилотного летательного аппарата, сообщил оперштаб региона в Telegram-канале. В обоих случаях никто не пострадал, на местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее фрагменты сбитых украинских беспилотников повредили стекло рейсового автобуса в Адлерском районе. Около станции Лоо на железнодорожных путях также пострадала контактная линия. На место выехали специалисты.

Кроме того, фрагменты беспилотников обнаружили на территории трех санаториев в селе Кабардинка под Геленджиком. В двух учреждениях туристов не было, а из третьего временно эвакуировали гостей в укрытие на период отражения атаки. Разрушений и пострадавших нет.

До этого в анапском селе Супсех обломки беспилотника упали на участки четырех частных домов. Информации о пострадавших не поступало.