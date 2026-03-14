14 марта 2026 в 11:56

МВД предупредило о фейковых сообщениях от имени Telegram

В МВД заявили о новой схеме мошенников с поддельной поддержкой Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В мессенджере Telegram появилась новая схема мошенничества, направленная на обман пользователей, об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России. По данным ведомства, злоумышленники используют функцию «секретного чата» и рассылают сообщения, которые выглядят как уведомления от службы поддержки. В них говорится о якобы входе в аккаунт с нового устройства и предлагается перейти по ссылке для подтверждения.

В МВД пояснили, что настоящие уведомления сервиса никогда не приходят в секретные чаты. Они отправляются только в обычный диалог с официальным верифицированным аккаунтом, отмеченным синей галочкой. Сотрудники поддержки не запрашивают через переписку коды подтверждения, пароли или другие персональные данные. Ведомство рекомендует игнорировать ссылки из таких сообщений и проверять информацию исключительно через официальные каналы поддержки.

Ранее сенатор Артем Шейкин заявил, что в России участились случаи мошенничества, когда на банковскую карту приходит якобы ошибочный перевод от незнакомого человека. Он отметил, что просьба вернуть средства на другую карту вовлекает жертву в преступную схему по обналичиванию похищенных денег.

МВД
мошенники
Telegram
аферисты
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

