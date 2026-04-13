Украинские мошенники украли в Москве медные провода на рекордную сумму

В Москве сотрудники полиции задержали фуру, с помощью которой мошенники с Украины дистанционно пытались вывезти более тысячи бухт медного провода стоимостью около 9 млн рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Злоумышленники использовали поддельные документы.

Внутри фуры, которую остановили в Москве мои коллеги из ГУУР МВД России, оказалось более тысячи бухт медного провода стоимостью около 9 млн рублей. Продукцию пытались похитить дистанционным путем мошенники из-за рубежа, используя подложные сопроводительные документы, — сказано в сообщении.

Волк уточнила, что продукция была похищена у предприятия-производителя в Екатеринбурге. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также проводятся мероприятия по установлению всех участников преступления.

