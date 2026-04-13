Брат Чекалина не смог сдержать эмоции после приговора родственнику

Брат экс-супруга блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) Артема Чекалина заплакал, когда выходил из зала суда, где сегодня приговорили блогера, сообщило издание Super. Адвокаты Артема передали Аркадию личные вещи осужденного.

Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194,5 млн рублей за незаконные валютные операции. Гособвинение просило 7,5 лет.

Чекалина до этого направила просьбу о смягчении приговора для экс-мужа. Блогер обратилась с ходатайством о проявлении снисхождения. В своем обращении к судье Лерчек также выразила благодарность за приостановку ее собственного дела.

Ранее сообщалось, что Чекалина этапируют в московское СИЗО-7 «Капотня», где он проведет первые недели после приговора. В учреждении он пробудет около двух недель на карантине, после чего его направят в исправительное учреждение для дальнейшего отбывания наказания.

Также адвокат Чекалина Сергей Гуров заявлял, что действующее законодательство допускает отсрочку наказания только для мужчин, которые воспитывают детей в одиночку. Именно так он прокомментировал приговор своему подзащитному.