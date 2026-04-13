13 апреля 2026 в 18:09

Брат Чекалина не смог сдержать эмоции после приговора родственнику

Super: брат Чекалина заплакал, когда вышел из зала суда

Брат экс-супруга блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) Артема Чекалина заплакал, когда выходил из зала суда, где сегодня приговорили блогера, сообщило издание Super. Адвокаты Артема передали Аркадию личные вещи осужденного.

Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии общего режима и штрафу в 194,5 млн рублей за незаконные валютные операции. Гособвинение просило 7,5 лет.

Чекалина до этого направила просьбу о смягчении приговора для экс-мужа. Блогер обратилась с ходатайством о проявлении снисхождения. В своем обращении к судье Лерчек также выразила благодарность за приостановку ее собственного дела.

Ранее сообщалось, что Чекалина этапируют в московское СИЗО-7 «Капотня», где он проведет первые недели после приговора. В учреждении он пробудет около двух недель на карантине, после чего его направят в исправительное учреждение для дальнейшего отбывания наказания.

Также адвокат Чекалина Сергей Гуров заявлял, что действующее законодательство допускает отсрочку наказания только для мужчин, которые воспитывают детей в одиночку. Именно так он прокомментировал приговор своему подзащитному.

Экс-депутат Рады раскрыл последствия для Мадьяра отказа от помощи ВСУ
Госдума рассмотрит новые меры на пользу бойцов СВО
Мадьяр ответил на вопрос о судьбе проекта АЭС «Пакш-2»
Директора водоканала задержали после массового отравления
Американка не дышала 13 минут и вернулась с того света с посланием
Украинские мошенники украли в Москве медные провода на рекордную сумму
Стало известно, кто возглавил Российский Красный Крест
Комбригу ВСУ пригрозили отставкой за провал под Волчанском
«Костьми лягут»: раскрыты коварные планы НАТО на российский аналог Starlink
«Была надежда»: Покровская о снятии санкций с россиян в водных видах спорта
Российские ученые хотят отправить миссию к опасному астероиду
В Иране считают, что максимализм США «похоронил» все шансы на мир
«Краснодар» или «Зенит»: кто станет чемпионом, все расклады на концовку РПЛ
Брат Чекалина не смог сдержать эмоции после приговора родственнику
Мадьяр раскрыл, что будет делать при звонке от Путина
Обида на Добронравова, слова о Галкине, бездетность: как живет Дорогов
Экс-сенатор признан виновным в подготовке к убийству
«Имеют все шансы»: в Совфеде дали прогноз по отношениям России и Венгрии
Стало известно, куда «изгнали» бывшего мужа Лерчек
Опубликованы кадры спасения попавших под лавину в Дагестане
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

