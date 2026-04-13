ЕС уличили в нарушении своей процедуры при блокировке российских активов

ЕС проигнорировал принцип единогласия при блокировке российских активов

Евросоюз нарушил собственную юридическую процедуру при введении бессрочной блокировки российских суверенных активов, говорится в выдержках из иска Банка России к Совету ЕС, с которыми ознакомилось РИА Новости. По мнению истца, ЕС обошел необходимость принимать такое решение единогласно.

Истец утверждает, что регламент был принят на неверном правовом основании, поскольку статья 122 ДФЕС не может служить надлежащей основой для принятых мер, так как по своей сути они относятся к ограничительным мерам в отношении субъекта третьего государства и должны были быть приняты на основании статьи 215 ДФЕС, которая требует единогласия членов Совета, — говорится в документе.

В иске подчеркивается, что ЕС фактически злоупотребил полномочиями, использовав статью 122 ДФЕС для обхода специальной процедуры. Банк России оспорил регламент ЕС в суде Люксембурга в конце февраля. Это продолжение работы по оспариванию незаконных действий ЕС в отношении суверенных активов регулятора.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что руководство Евросоюза склонно к хищениям чужого имущества и денежных средств. По его словам, европейские чиновники вновь присвоили доходы от замороженных российских активов. Политик подчеркнул, что эти ресурсы придется вернуть с процентами, а ответственные за принятые решения лица окажутся в долговой яме.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
