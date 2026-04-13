Издателя Need for Speed и The Sims оштрафовали на 2 млн рублей в России Electronic Arts оштрафовали на 2 млн рублей из-за персональных данных россиян

Суд в Москве оштрафовал издателя компьютерных игр Electronic Arts на 2 млн рублей, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Компании назначили штраф за нарушение законодательства о персональных данных.

Штраф вынесен по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, которая касается обязанностей по обработке и хранению персональных данных граждан России. Аналогичное наказание назначено австралийскому разработчику программного обеспечения Atlassian и владельцам сервиса управления проектами Asana. Каждой из компаний также предстоит выплатить по 2 млн рублей.

Electronic Arts — американская корпорация, выпускающая популярные игровые франшизы, включая Battlefield, Need for Speed, The Sims, Mass Effect и FIFA.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Google LLC на 11,4 млн рублей. Причиной стал отказ удалять информацию, запрещенную на территории России.

До этого штраф в 7 млн рублей получил Telegram за отказ удалить ряд объявлений о дистанционной продаже алкоголя и ЛГБТ-контент (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Мессенджер не стал удалять по требованию Роскомнадзора информацию.