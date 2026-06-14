Можно ли собирать грибы в лесопарках Московской области в 2026 году: законы

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Можно ли собирать грибы в лесопарках Московской области в 2026 году: законы

Сезон тихой охоты в самом разгаре, и леса зовут нас за ароматными трофеями. Однако любимое хобби требует от нас не только зоркого глаза, но и безупречного знания законов. В последние годы правила сбора дикоросов стали строже, и, отправляясь с корзиной в ближнее Подмосковье, легко совершить правонарушение, даже не подозревая об этом. Мы ценим ваше стремление провести время на природе с пользой, поэтому подробно разберем, как устроен закон о грибах в лесопарках МО, и выясним, какие лесопарки МО открыты для сбора грибного урожая без риска получить огромный штраф. Наша цель — оградить вас от неприятностей и сделать ваш отдых спокойным, безопасным и радостным.

Что такое лесопарк по закону и чем он отличается от просто леса

Для обычного человека разница между лесом и лесопарком незаметна: и там, и там растут деревья, поют птицы и прячутся в траве подосиновики. Но с юридической точки зрения это принципиально разные объекты, что напрямую регулирует сбор грибов в лесопарках Подмосковья в 2026 году. Давайте разберемся, что считается лесопарком и особо охраняемой зоной согласно Лесному кодексу РФ и экологическому законодательству. Это поможет нам безошибочно определить, какие лесопарки МО открыты для сбора дикоросов, а какие зоны отдыха созданы исключительно для прогулок горожан:

обычный лес: это земли лесного фонда, предназначенные для ведения лесного хозяйства, защиты природы или заготовки древесины. Здесь действуют стандартные правила природопользования;

лесопарк: это благоустроенная лесная территория в границах населенного пункта или в непосредственной близости от него, предназначенная для массового отдыха граждан. Лесопарки имеют статус зон рекреационного назначения;

особо охраняемая природная территория (ООПТ): это участки земли и водного пространства, которые имеют особое природоохранное, научное или культурное значение. К ним относятся заповедники, национальные парки и заказники, где действует строжайший заповедный режим.

Можно ли собирать грибы в лесопарках Московской области в 2026 году: законы Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Многих волнует вопрос: можно ли собирать грибы в парке у дома? Закон отвечает однозначно: в черте городских парков культуры и отдыха, а также на особо охраняемых территориях любой сбор дикоросов категорически запрещен. Именно так сурово работает закон о грибах в лесопарках МО в отношении благоустроенных зон отдыха.

Перечень лесопарков МО, где сбор грибов запрещен

Далеко не каждая зеленая зона Подмосковья подходит для тихой охоты. Задумываясь о том, можно ли собирать грибы в парке или заповеднике, важно помнить, что на территории Московской области расположено множество объектов с охранным статусом, где любая хозяйственная деятельность, включая сбор грибных запасов, находится под строжайшим табу.

Вам следует обходить стороной следующие популярные локации:

Национальный парк «Лосиный остров»: его подмосковная часть строго охраняется, и за сбор растений или грибов здесь предусмотрена жесткая ответственность. Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник: это научно-исследовательская зона, где экосистема должна оставаться в абсолютно неприкосновенном виде. Государственные природные заказники областного значения: например, «Журавлиная родина» и другие заповедные урочища, созданные для сохранения редких видов флоры и фауны. Городские лесопарки и парковые зоны: благоустроенные парковые зоны в Химках, Мытищах, Балашихе, Подольске и других крупных городах региона, предназначенные исключительно для прогулок.

Обязательно изучайте карты перед выездом, чтобы случайно не пересечь невидимую границу охраняемой зоны. Четкое понимание того, что считается лесопарком и особо охраняемой зоной, убережет вас от случайного визита на территорию заповедника.

Что такое лесопарк по закону и чем он отличается от просто леса Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ответственность за сбор грибов на особо охраняемых территориях

Если любитель тихой охоты игнорирует запрещающие знаки и заходит на территорию ООПТ, наступает административная ответственность грибника. В таких случаях закон о грибах в лесопарках МО предусматривает не только денежные штрафы, но и другие меры воздействия. Законодательство защищает уязвимые экосистемы, поэтому за сбор грибов в заповедных границах нарушителям грозят серьезные неприятности.

Помимо денежного взыскания, уполномоченные инспекторы имеют полное право применить меры материального характера:

изъятие собранного урожая: все найденные в корзине грибы будут конфискованы как незаконно добытые биологические ресурсы;

конфискация орудий правонарушения: закон позволяет изымать ножи, специальные приспособления для поиска и даже сами корзины или рюкзаки, в которых переносился улов.

Согласитесь, остаться в лесу без любимого снаряжения и с пустыми руками — крайне неприятный финал выходного дня.

Административные штрафы: размеры и порядок взыскания

Давайте перейдем к конкретным цифрам, актуальным на 2026 год. Суммы взысканий зависят от статуса земли и от того, какие именно трофеи оказались в вашей корзине.

Штрафные санкции за нарушение правил природопользования разделяются на несколько категорий:

за сбор грибов на охраняемых территориях (ООПТ): согласно КоАП РФ, обычным гражданам грозит штраф от 3000 до 4000 рублей;

за сбор редких и краснокнижных видов: статья 8.35 КоАП РФ предусматривает наказание от 2500 до 5000 рублей. Помните, что с октября 2023 года за умышленный сбор грибов, занесенных в Красную книгу РФ (например, решеточник красный, ежовик коралловидный, трутовик лакированный), введена уголовная ответственность по статье 260.1 УК РФ со штрафами до 1 миллиона рублей;

за нарушение особого противопожарного режима: если МЧС ввело ограничения на посещение лесов из-за засухи, то даже обычная прогулка без разведения костра обойдется гражданину в сумму от 40 000 до 50 000 рублей.

Порядок взыскания стандартный: инспектор охраны природы или сотрудник полиции составляет протокол, на основании которого выносится постановление. Оплатить его необходимо в течение 60 дней.

Сбор грибов в лесопарках МО-2026: закон, запреты и штрафы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Исключения: где в лесопарках разрешена любительская грибная охота

Не стоит расстраиваться, ведь закон оставляет для нас массу возможностей! Любительский сбор грибов в лесопарках Подмосковья в 2026 году разрешен на тех участках, которые не обременены строгим охранным статусом. Если вы ищете информацию, какие лесопарки МО открыты для сбора лесных богатств, то обратите внимание на свободные массивы государственного лесного фонда, удаленные от крупных городов. Вы можете спокойно наполнять корзины, соблюдая простые условия:

Обычные леса государственного лесного фонда: огромные лесные массивы Подмосковья, удаленные от городских поселений и не являющиеся заказниками. Разрешенные рекреационные зоны: свободные лесные массивы, где официально разрешено пребывание граждан и отсутствует особый противопожарный режим. Сбор традиционных видов: вы можете без опаски собирать белые грибы, подберезовики, подосиновики, лисички, маслята, опята и сыроежки (за исключением редких региональных видов).

Главное правило безопасной тихой охоты: собирайте только те грибы, в которых вы уверены на все 100%.

Рекомендации: как определить границы запрещенных зон

Чтобы тихая охота приносила только радость, к ней нужно подготовиться заранее. Мы собрали для вас проверенные советы, которые помогут не нарушить закон.

Используйте эти инструменты перед каждым выходом из дома:

изучайте официальные карты: не полагайтесь только на стандартные автомобильные навигаторы. Пользуйтесь кадастровыми картами и геопорталами Подмосковья, где четко обозначены границы ООПТ;

обращайте внимание на аншлаги: на въездах в заповедные зоны всегда устанавливаются информационные щиты и знаки. Никогда не игнорируйте их;

проверяйте сводки МЧС: перед выездом убедитесь, что в выбранном районе не действует особый противопожарный режим;

сверяйтесь с Красной книгой: загляните в региональный перечень охраняемых видов Московской области, чтобы случайно не срезать редкий экземпляр.

Будьте внимательны к природе и закону, берегите себя, и пусть каждая поездка приносит вам только полные корзины и отличное настроение!

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