Не окрошкой единой: три лучших холодных супа на лето-2026

Добавьте в свое летнее меню полезные холодные супы — быстро и вкусно!

Не окрошкой единой: три лучших холодных супа на лето-2026

Когда столбик термометра ползет вверх, кастрюля с горячим борщом — последнее, о чем думаешь. Зато холодные супы в летнее меню вписываются идеально: готовятся без многочасового стояния у плиты, насыщают и при этом освежают. Держите три рецепта — от классики мировой кухни до настоящей редкости, о которой знают немногие.

Зеленый гаспачо с авокадо и базиликом

Классический испанский гаспачо знают все, но его зеленая версия с авокадо встречается на столах куда реже — а зря. Это нежный, бархатистый суп с ярким травяным вкусом.

Калорийность: ~98 ккал на 100 г.

БЖУ: белки — 1,8 г, жиры — 7,2 г, углеводы — 6,4 г.

Понадобятся: авокадо спелое (2 шт.), огурцы свежие крупные (2 шт.), перец болгарский зеленый (1 шт.), базилик свежий (пучок — 30 г), сельдерей стеблевой (2 стебля), хлеб белый без корки (50 г), масло оливковое (3 ст. л.), чеснок (1 зубчик), лимонный сок (2 ст. л.), вода ледяная (150 мл), соль и молотый черный перец по вкусу.

Приготовление. Хлеб замочить в воде на 5 минут. Авокадо очистить, удалить косточку. Все овощи и зелень крупно нарезать, сложить в чашу блендера вместе с хлебом, маслом и чесноком. Взбить до однородности, влить лимонный сок, посолить, поперчить. Убрать в холодильник минимум на 1 час. Подавать в охлажденных пиалах, украсив тонкими ломтиками огурца и каплей масла.

Польза: авокадо богато мoноненасыщенными жирами, которые снижают уровень «плохого» холестерина и поддерживают здоровье сердца.

Не окрошкой единой: три лучших холодных супа на лето-2026 Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Таратор — болгарский холодный суп на кислом молоке

Этот суп — настоящая жемчужина балканской кухни. В России его готовят редко, хотя он буквально создан для летнего меню: требует пяти минут и простейших продуктов. Основа — кислое молоко или густой натуральный йогурт, а изюминка — грецкие орехи, которые придают супу необычную текстуру и ореховый аромат.

Калорийность: ~72 ккал на 100 г.

БЖУ: белки — 3,4 г, жиры — 4,1 г, углеводы — 5,2 г.

Понадобятся: йогурт натуральный без сахара (400 мл), вода ледяная кипяченая (200 мл), огурцы свежие (2 средних), грецкие орехи дробленые (40 г), чеснок (1–2 зубчика), укроп свежий (небольшой пучок), масло оливковое (1 ст. л.), соль по вкусу.

Приготовление. Огурчики натереть на крупной терке или нарезать мелким кубиком. Чесночок и укроп мелко порубить. Орехи слегка порубить ножом, не превращая в крошку. Соединить огурцы, зелень, чеснок и орехи, посолить, перемешать. Залить смесь холодным йогуртом, разбавленным водой, влить масло. Тщательно перемешать и сразу подавать — или поставить в холодильник на 20 минут.

Польза: натуральный йогурт содержит лактобактерии, которые нормализуют работу кишечника и укрепляют иммунитет.

Добавьте в свое летнее меню полезные холодные супы — быстро и вкусно! Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Турецкий яйла чорбасы — холодный суп с нутом и мятой

Вот где настоящая редкость. Яйла чорбасы — турецкий суп, который в теплое время года подают охлажденным. Его секрет — сочетание йогурта с нутом, пшеничной крупой и сухой мятой. Такой рецепт не встретишь в обычных кулинарных подборках, хотя он идеально подходит для холодных супов в летнем меню: сытный, освежающий и удивительно ароматный.

Калорийность: ~85 ккал на 100 г.

БЖУ: белки — 4,8 г, жиры — 2,3 г, углеводы — 11,5 г.

Понадобятся: йогурт натуральный (500 мл), вода холодная кипяченая (600 мл), нут консервированный (200 г), пшеничная крупа (булгур или арнаутка — 50 г), мята сухая (1 ч. л.), укроп свежий (2–3 ст. л.), соль (по вкусу), масло сливочное (1 ч. л.) для заправки.

Приготовление. Булгур отварить до готовности в небольшом количестве воды, полностью остудить. Нут из банки слить и промыть. В глубокой миске соединить йогурт, холодную воду, соль и мяту, тщательно перемешать. Добавить нут, остывший булгур и рубленый укроп. Убрать в холодильник на 30 минут. Перед подачей в каждую тарелку положить кусочек сливочного масла — оно растает и придаст супу нежный сливочный аромат.

Польза: нут — источник растительного белка и клетчатки, которые надолго дают ощущение сытости и стабилизируют уровень сахара в крови.

Все три холодных супа — это не просто спасение от жары, а настоящее путешествие по кухням мира прямо на вашей кухне. Включайте их в летнее меню по очереди, и скучать точно не придется.

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