Три ленивых пирога с капустой без духовки: меняем взгляды на выпечку

Ленивый пирог с капустой на сковороде: как приготовить шедевр и не устать на кухне

Три ленивых пирога с капустой без духовки: меняем взгляды на выпечку

Когда хочется домашней выпечки, а возиться с духовкой и дрожжевым тестом совсем нет желания, на помощь приходит ленивый пирог с капустой на сковороде. Три варианта ниже — от классики до неожиданных сочетаний — готовятся по одной схеме, но каждый раз дают совершенно разный вкус. Один раз попробовав, хозяйки возвращаются к этим рецептам снова и снова.

Тесто — одно для всех трех рецептов

Именно универсальное заливное тесто делает эти пироги по-настоящему ленивыми: его не нужно раскатывать, вымешивать или ждать, пока подойдет.

Понадобятся: рисовая мука — 150 г, кефир 2,5% — 200 мл, сметана 15% — 50 г, яйца крупные — 2 шт., разрыхлитель — 1 ч. л., соль — щепотка, сахар — 0,5 ч. л.

Все ингредиенты соединить в миске и взбить венчиком до однородного жидкого теста — чуть гуще, чем на блины. Рисовая мука (в отличие от пшеничной) делает пирог воздушным внутри и не утяжеляет его, поэтому такая выпечка легче усваивается и мягче воздействует на пищеварение.

Общий способ приготовления на сковороде: разогреть сковороду (диаметр 22–24 см) с антипригарным покрытием, влить немного масла. Вылить половину теста, выложить начинку, залить остатком теста. Готовить под крышкой на минимальном огне 18–20 минут, затем перевернуть и допечь еще 8–10 минут без крышки. Дать пирогу постоять 5 минут перед нарезкой.

Три ленивых пирога с капустой без духовки: меняем взгляды на выпечку Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт 1: с капустой и тмином

Тмин — нетривиальный ход: он убирает характерную «капустную» тяжесть и добавляет пряную нотку, знакомую по скандинавской и восточной кухне.

Начинка: капуста белокочанная — 400 г, лук репчатый — 1 шт. (100 г), масло растительное — 2 ст. л., тмин молотый — 0,5 ч. л., соль и черный перец — по вкусу.

Лук обжарить 3–4 минуты, добавить нашинкованную капусту, тмин, соль, перец. Тушить под крышкой 10–12 минут, остудить — и начинка готова.

Калорийность на 100 г: 149 ккал. БЖУ: белки — 4,4 г, жиры — 6,5 г, углеводы — 17,6 г.

Польза: капуста покрывает около 60% суточной нормы витамина С и богата клетчаткой, поддерживающей работу кишечника.

Рецепт 2: с капустой и плавленым сыром

Казалось бы, простое дополнение, а вкус меняется кардинально. Плавленый сыр тает в начинке, обволакивает капусту и делает пирог похожим на сытный французский киш, только без всех хлопот.

Начинка: капуста белокочанная — 350 г, лук — 1 шт., масло растительное — 2 ст. л., плавленый сыр (сливочный, без добавок) — 100 г, соль, белый перец — по вкусу.

Капусту с луком потушить до мягкости, снять с огня, вмешать натертый или нарезанный кубиками плавленый сыр — он разойдется от остаточного тепла. Остудить и закладывать в тесто.

Калорийность на 100 г: 168 ккал. БЖУ: белки — 5,2 г, жиры — 8,1 г, углеводы — 16,9 г.

Польза: плавленый сыр содержит кальций и фосфор, важные для костей и зубов.

Три ленивых пирога с капустой без духовки: меняем взгляды на выпечку Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт 3: с капустой и яблоком

Самый неожиданный вариант. Кисло-сладкое яблоко в капустной начинке — прием из немецкой кухни, где такое сочетание используется веками. Пирог получается с легкой фруктовой кислинкой и очень тонким ароматом.

Начинка: капуста белокочанная — 350 г, яблоко кислое (антоновка или симиренко) — 1 шт. (150 г), лук — 1 шт., масло растительное — 2 ст. л., щепотка мускатного ореха, соль — по вкусу.

Лук обжарить, добавить капусту, тушить 7 минут. Яблоко очистить, натереть на крупной терке, добавить к капусте вместе с мускатным орехом и солью. Готовить еще 5 минут, остудить.

Калорийность на 100 г: 138 ккал. БЖУ: белки — 3,9 г, жиры — 5,8 г, углеводы — 18,3 г.

Польза: яблоко добавляет пектин — натуральный пребиотик, который питает полезную микрофлору кишечника.

Советы, которые работают для всех трех вариантов

Пирог на сковороде с капустой на следующий день становится только вкуснее — слои пропитываются, вкус раскрывается полнее. Разогревать лучше под крышкой на той же сковороде, а не в микроволновке: так сохраняется хрустящая нижняя корочка. Если рисовой муки нет, заменяйте овсяной в том же количестве, пирог выйдет чуть более плотным, зато с приятным «деревенским» характером.