Кефир, зелень и парочка яиц — заливной пирог пеку прямо в сковороде: вкусно, быстро и лениво!

2 яйца, кефир и зелень — заливной пирог пеку прямо в сковороде: вкусно, быстро и лениво. Получается обалденная вкуснятина: пышная, пористая основа, пропитанная кефиром, с хрустящим низом и золотистым верхом, а начинка из свежей зелени и вареных яиц добавляет свежесть и аппетитный аромат.

Для приготовления вам понадобится: 2 яйца (плюс 2 вареных для начинки), 200 мл кефира, 150 г муки, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли, пучок зеленого лука и укропа, 2 ст. ложки растительного масла. Вареные яйца мелко нарежьте, зелень порубите, смешайте. В миске взбейте сырые яйца с солью, добавьте кефир и масло, перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите жидкое тесто. Половину теста вылейте на разогретую, смазанную маслом сковороду, сверху выложите начинку из яиц и зелени, залейте оставшимся тестом. Жарьте под крышкой на слабом огне 10–15 минут до румяного низа. Затем аккуратно переверните пирог с помощью тарелки и жарьте еще 5–7 минут с другой стороны.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила этот заливной пирог на сковороде. Даже те, кто не любит возиться с выпечкой, оценили простоту рецепта. Кстати, в начинку можно добавить брынзу — получится с пикантным акцентом. Находка, а не рецепт!