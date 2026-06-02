02 июня 2026 в 05:00

Этот маковый пирог исчезает быстрее, чем я успеваю заварить чай

Фото: D-NEWS.ru
Если вы ищете рецепт пирога, который не стыдно подать гостям и легко сделать на скорую руку, — вы его нашли.

Ингредиенты

Мука — 300 г, масло сливочное — 150 г, сахар — 100 г + 5 ст. л., яйца — 2 шт., мак — 100 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1/3 ч. л., панировочные сухари — 2 ст. л.

Как готовлю

Сначала растираю мягкое масло с 100 г сахара, добавляю желтки и перемешиваю. Потом всыпаю муку с разрыхлителем и солью, замешиваю мягкое тесто и убираю его в холодильник на полчаса. Тем временем взбиваю белки с остатком сахара, смешиваю с маком и панировкой.

Достаю тесто, делю пополам: одну часть руками распределяю по форме с бортиками, выкладываю начинку, а вторую тру сверху на терке. Отправляю в духовку на 180 градусов ровно на 30 минут.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я впервые пек такой пирог и боялся, что мак осядет на дно, но он равномерно распределился по всему тесту. Вкус напомнил мне детство — бабушкину выпечку с изюминкой. Пирог не приторный, сахара ровно столько, чтобы подчеркнуть мак. Мой совет: нарежьте его, когда полностью остынет, иначе крошится. Идеально к утреннему кофе или как десерт для неожиданных гостей.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
