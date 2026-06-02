Сыр, творог и пучок зелени — через 20 минут подаю ароматные сырники: румяные, нежные — ни грамма муки и сахара

Хотите приготовить полезный завтрак, который не навредит фигуре, но при этом будет таким вкусным, что просыпаться станет в радость? Попробуйте сырники с зеленью без сахара и пшеничной муки — это невероятно просто, диетично и очень аппетитно. Блюдо получается потрясающим: румяные, золотистые сырники с хрустящей корочкой снаружи и нежной, мягкой творожной сердцевиной внутри, а свежая зелень добавляет яркий аромат и пикантную нотку.

Беру творог, желток и рисовую муку — готовлю сырники с зеленью, которые можно есть хоть каждый день. Получается обалденная вкуснятина: сырники не разваливаются, хорошо держат форму, поджариваются до аппетитной хрустящей корочки, а внутри остаются нежными и сочными. Ни сахара, ни пшеничной муки — сплошная польза, а вкус такой, что даже завтрак пропускать не хочется.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 1 яичный желток, 20 г рисовой муки (плюс 1 ст. ложка для панировки), соль по вкусу, 6 г свежей зелени (кинза и укроп), 1 ст. ложка растительного масла для жарки. Творог разомните вилкой или протрите через сито. Добавьте желток, рисовую муку, соль и мелко нарезанную зелень, тщательно перемешайте до однородности. Разделите массу на равные кусочки, сформуйте сырники. Каждый сырник запанируйте в рисовой муке с двух сторон, лишнюю муку стряхните. Разогрейте сковороду с маслом на умеренном огне. Жарьте сырники 5–7 минут до румяной корочки, затем аккуратно переверните и готовьте еще 4–5 минут. Подавайте горячими со сметаной.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти сырники с зеленью. Даже те, кто не любит творог, уплетали их за обе щеки. Кстати, вместо кинзы можно взять только укроп или петрушку. Находка, а не рецепт!