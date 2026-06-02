Забудьте про торты: пеку «дырявый» пирог с корицей — воздушный, слоистый и тает во рту!

Хотите удивить домашних десертом, который пышнее торта, а готовится проще простого? Попробуйте «дырявый» пирог с корицей — это невероятно нежно, ароматно и очень эффектно. Блюдо получается потрясающим: воздушное, пористое тесто, пропитанное сливочным маслом и посыпанное ароматной корицей, а внутри — секретные «дырочки», которые делают каждый кусочек особенным.

Беру дрожжевое тесто, раскатываю и поливаю маслом с корицей — получается обалденный десерт: пышный, как облако, с хрустящей карамельной корочкой и нежной, слоистой мякотью, которая тает во рту. Рядом с таким пирогом и торта не надо.

Для приготовления вам понадобится: теплое молоко — 200 мл, дрожжи — 1 полная ч. ложка, сахар для теста — 2 ст. ложки, яйца — 2 шт., растопленное сливочное масло для теста — 120 г, сливочное масло для начинки — 80 г, мука — 470 г, сахар для начинки — 110 г, корица — 1 ч. ложка. В теплом молоке растворите дрожжи и сахар, добавьте яйца, растопленное масло и муку, замесите мягкое тесто. Дайте подойти в тепле 1 час. Раскатайте тесто в прямоугольник, смажьте растопленным маслом, посыпьте смесью сахара с корицей. Сверните рулет, нарежьте кусочками толщиной 3–4 см, выложите в форму. Дайте постоять 20 минут. Выпекайте при 180 °C 30–35 минут. Горячий пирог проткните трубочкой или шпажкой в нескольких местах — получатся «дырочки», через которые масло пропитает выпечку.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже испекла этот «дырявый» пирог с корицей. Даже те, кто равнодушен к выпечке, просили добавки. Кстати, в начинку можно добавить измельченные орехи — получится с хрустящим акцентом. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Шаурма за 10 минут: повторяем 3 ленивых рецепта — классика, ПП и десерт
Этот маковый пирог исчезает быстрее, чем я успеваю заварить чай
Пирог-конверт с фаршем и сыром из слоёного теста: хрустящий, сочный и без возни. Не хачапури, вкуснее и проще
Вместо курицы на ужин: натерла капусту и добавила яйцо — через 10 минут подаю нежные капустные наггетсы
Беру лимон и пеку лимонный «Блонди»: нежнейший кекс с цитрусовой кислинкой и вкусом как в кондитерской
Мария Левицкая
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
