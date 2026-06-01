Беру лимон и пеку лимонный «Блонди»: нежнейший кекс с цитрусовой кислинкой и вкусом как в кондитерской

Лимонный «Блонди» — это удивительная выпечка для тех, кто любит нежные кексы и яркие цитрусовые десерты. Несмотря на необычное название, в рецепте нет ни белого шоколада, ни сложных ингредиентов. Главную роль здесь играет целый лимон — в тесто идет и ароматная цедра, и сочная мякоть.

Получается обалденная вкуснятина: мягкий, влажный и очень нежный пирог с насыщенным лимонным ароматом и приятной кислинкой. А тонкая сахарно-лимонная глазурь делает его похожим на десерт из хорошей кондитерской.

Для приготовления вам понадобится: пшеничная мука — 130 г, сливочное масло — 120 г, сахар — 100 г, яйца — 2 шт., ванильный сахар — 2 ч. л., лимон — 1 шт., лимонный сок — 1 ст. л., разрыхлитель — 0,5 ч. л.

Для глазури: лимонный сок — 1 ст. л., сахарная пудра — 4-5 ст. л., немного лимонной цедры по желанию.

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника. Лимон тщательно вымойте, снимите цедру, а затем очистите мякоть от косточек и измельчите ее блендером или очень мелко нарежьте. Масло взбейте с сахаром и ванильным сахаром до пышности.

По одному добавьте яйца, продолжая взбивать. Затем вмешайте лимонную цедру, мякоть и ложку лимонного сока. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и перемешайте до однородности. Переложите тесто в форму и выпекайте при 180 градусах 30–35 минут до сухой шпажки. Для глазури смешайте лимонный сок с сахарной пудрой до густой консистенции и полейте полностью остывший пирог.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева уже приготовила этот лимонный «Блонди». Удивило то, насколько нежным и влажным получается пирог благодаря мякоти лимона. Вкус выходит ярким, но не приторным, а цитрусовая кислинка делает выпечку особенно освежающей.