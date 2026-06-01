Творог, масло и цедра лимона — через 25 минут подаю к чаю «Лимонные дольки»: нежнее творожных ушек

Это гениально простой рецепт для тех, кто любит цитрусовую выпечку и нежное творожное тесто. Никакой возни — просто замесил, раскатал, вырезал дольки и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатое, ароматное печенье с яркой лимонной ноткой и нежной, тающей текстурой. Лимонная цедра придаёт свежесть, а творог делает печенье мягким и воздушным. Идеально к чаю, кофе или как десерт для всей семьи.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 150 г сливочного масла, 250 г муки, 100 г сахара, цедра 1 лимона, 1 яйцо, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли.

Творог разомните вилкой, добавьте размягчённое масло, яйцо, сахар, цедру и соль. Перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт 5–7 мм, вырежьте печенье в форме долек. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 15–18 минут до легкого румянца. Подавайте к чаю.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла это печенье «Лимонные дольки». Удивило то, что тесто получилось очень нежным и не липло к рукам. Печенье вышло рассыпчатым, с ярким лимонным ароматом. Даже без глазури оно оказалось очень вкусным. Кстати, вместо лимона можно взять апельсин — вкус станет слаще. Рецепт — настоящая находка для чаепития!

Проверено редакцией
Мария Левицкая
