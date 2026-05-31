Никаких кастрюль с вареньем: замораживаю клубнику в ягодном «одеяле» — зимой как с грядки

Хватит варить сладкое варенье из клубники, превращая ягоды в кашу с килограммами сахара. Есть способ сохранить летнюю ягоду свежей, ароматной и упругой — без термической обработки и без грамма сахара. Это не простая заморозка «в кашу», а хитрый метод с ягодным «одеялом».

Все что нужно — небольшие контейнеры с крышками, нож и блендер. Клубнику вымойте, обсушите, удалите хвостики. Крупные ягоды можно разрезать на половинки или четвертинки. Разложите подготовленную клубнику по контейнерам, заполняя их примерно на две трети. Отдельную порцию ягод измельчите в блендере до состояния густого пюре — его должно хватить, чтобы полностью покрыть целые плоды.

Залейте клубнику этим пюре, плотно закройте крышкой и отправьте в морозилку. При таком способе каждая ягода оказывается в защитной ледяной «капсуле» из собственного сока, которая не дает ей деформироваться и сохраняет структуру. При разморозке клубника остается плотной, упругой, словно только что с грядки, и плавает в ароматном натуральном сиропе. Никакого сахара — только чистая ягода, готовая к употреблению, для десертов, выпечки или смузи.

