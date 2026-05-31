Клубника будет сладкой, как мед: майская подкормка спасает ягоды от мелочи и пустоцвета

Клубника будет сладкой, как мед: майская подкормка спасает ягоды от мелочи и пустоцвета

Май для клубники считается одним из самых важных месяцев. Именно сейчас кусты начинают выпускать бутоны, а значит, закладывается будущий урожай. Если в этот момент дать растениям правильную подкормку, ягоды вырастут сладкими, крупными и ароматными.

Во время формирования бутонов клубнике особенно нужен калий. Он помогает растению образовывать больше цветоносов, улучшает завязь и делает кусты крепче. Для простой и эффективной подкормки дачники используют раствор калийной селитры. Достаточно развести одну чайную ложку удобрения в 10 литрах воды и полить каждый куст примерно по пол-литра.

Не стоит забывать и об обычном уходе. До начала цветения почва должна оставаться слегка влажной, поэтому грядки регулярно поливают и аккуратно рыхлят. Если по ночам еще бывают заморозки, клубнику лучше прикрывать спанбондом или пленкой.

Во время цветения кусты стараются лишний раз не тревожить. В этот период не проводят лишние подкормки и химические обработки. Если появился долгоносик, многие дачники используют настой чеснока или горчицы.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после калийной подкормки ягоды стали заметно слаще и плотнее. Она также советует убирать лишние усы во время сезона, чтобы кусты не тратили силы впустую.

Пиретрум, известный также как далматская ромашка, — это не просто красивый цветок для дачи, а настоящий природный защитник вашего участка.