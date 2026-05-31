3 рецепта варенья из клубники с плотными ягодками и нежным сиропом

Мечтаете о клубничном варенье как у бабушки? Тогда вы по адресу! Мы собрали 3 проверенных рецепта варенья из клубники разной консистенции: от плотного, так что «ложка стоит», до нежнейшего желе с цельной клубникой.
Правила для новичков
Клубника капризна: в ней много воды и мало природного пектина. Чтобы варенье загустело, а ягоды остались целыми, нужно соблюдать два правила:
не перемешивать заготовку ложкой (только встряхивать таз);
использовать правильные пропорции сахара.
Ниже — 3 рецепта клубничного варенья на любой вкус.
Классическое клубничное варенье с целыми ягодами
Классический рецепт клубничного варенья с целыми ягодами дает плотный сироп и упругие ягодки. Идеально для пирогов и чаепития.
Ингредиенты:
клубника свежая (плотная, слегка недозрелая) — 1000 г;
сахар белый — 800 г;
лимонная кислота — 2 г (на кончике ножа).
Приготовление:
Ягоды вымыть, обсушить, удалить чашелистики. (Слишком крупные ягодки придется разрезать пополам.)
Пересыпать клубнику в эмалированный таз, засыпать сахаром, встряхнуть, чтобы кристаллы сахара распределились равномерно. Оставить на 4 часа при комнатной температуре.
Поставить на медленный огонь. Довести до кипения, снять пену. Варить 5 минут. Снять с плиты на 6 часов.
Повторить цикл «кипячение 5 минут — охлаждение 6 часов» еще 2 раза.
За 2 минуты до конца третьей варки добавить лимонную кислоту.
Горячим разлить по стерилизованным банкам. Закатать.
Калорийность и польза на 100 г: 220 ккал. Сохраняет калий (130 мг), который полезен для сердца; содержит железо в легкодоступной форме.
Быстрый рецепт клубничного варенья с пектином
Классический рецепт клубничного варенья требует много времени. Для тех, кто ценит свободные минуты, предлагаем альтернативу с пектином. Получается варенье-желе с кусочками ягод, которое готовится 15 минут.
Ингредиенты:
клубника — 1000 г;
сахар — 600 г;
пектин яблочный (в порошке) — 15 г;
лимонный сок свежевыжатый — 30 мл.
Приготовление:
Клубнику нарезать кубиками 1–2 см. Засыпать 100 г сахара, оставить на 30 минут.
Смешать пектин с оставшимися 500 г сахара (это важно, иначе пектин соберется в комки).
Поставить ягоды на сильный огонь. Как закипят — всыпать сахарно-пектиновую смесь тонкой струйкой, постоянно мешая.
Варить ровно 3 минуты (не дольше, иначе пектин разрушится). Влить лимонный сок. Перемешать.
Снять с огня, разлить по банкам. Перевернуть вверх дном на 5 минут.
Калорийность и польза на 100 г: 195 ккал. Растворимая клетчатка (пектин) снижает уровень холестерина; содержит витамин С (35% от суточной нормы в одной ложке).
Рецепт клубничного варенья на зиму с целыми ягодами в собственном соку (без воды)
Этот рецепт клубничного варенья на зиму сохраняет форму ягоды на 100% и дает натуральный вкус без приторности.
Ингредиенты:
клубника мелкая (в идеале одинакового размера) — 1000 г;
сахар — 500 г;
водка (или коньяк) — 1 столовая ложка (по желанию, для хрусткости ягод).
Приготовление:
Клубнику не мыть, а протереть влажной тканью (вода размягчает кожицу). Засыпать половиной сахара, на ночь убрать в холодильник.
Утром слить выделившийся сок в кастрюлю. Добавить оставшийся сахар. Варить сироп на среднем огне, пока он не начнет густеть и не станет слегка тянуться за ложкой (как жидкий мед).
Залить горячим сиропом ягоды. Оставить на 10 минут. Снова слить сироп в кастрюлю и уварить еще раз, пока он не станет заметно гуще — капля на холодном блюдце должна медленно растекаться.
Залить ягоды горячим сиропом во второй раз. Добавить водку (она помогает сохранить форму ягод и действует как консервант).
Довести всю массу до кипения, варить 2 минуты. Разлить по стерилизованным банкам. Закатать.
Калорийность и польза на 100 г: 210 ккал. Сохраняет марганец (0,3 мг) — важен для костей и соединительной ткани; содержит эллаговую кислоту (антиоксидант, снижает воспаления).
Ранее мы привели 3 проверенных рецепта малосольных огурцов.