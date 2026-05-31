3 рецепта варенья из клубники с плотными ягодками и нежным сиропом

Семья и жизнь

3 рецепта варенья из клубники с плотными ягодками и нежным сиропом

3 рецепта варенья из клубники с плотными ягодками и нежным сиропом

Мечтаете о клубничном варенье как у бабушки? Тогда вы по адресу! Мы собрали 3 проверенных рецепта варенья из клубники разной консистенции: от плотного, так что «ложка стоит», до нежнейшего желе с цельной клубникой.

Правила для новичков

Клубника капризна: в ней много воды и мало природного пектина. Чтобы варенье загустело, а ягоды остались целыми, нужно соблюдать два правила:

не перемешивать заготовку ложкой (только встряхивать таз);

использовать правильные пропорции сахара.

Ниже — 3 рецепта клубничного варенья на любой вкус.

Классическое клубничное варенье с целыми ягодами

Классический рецепт клубничного варенья с целыми ягодами дает плотный сироп и упругие ягодки. Идеально для пирогов и чаепития.

Ингредиенты:

клубника свежая (плотная, слегка недозрелая) — 1000 г;

сахар белый — 800 г;

лимонная кислота — 2 г (на кончике ножа).

Приготовление:

Ягоды вымыть, обсушить, удалить чашелистики. (Слишком крупные ягодки придется разрезать пополам.) Пересыпать клубнику в эмалированный таз, засыпать сахаром, встряхнуть, чтобы кристаллы сахара распределились равномерно. Оставить на 4 часа при комнатной температуре. Поставить на медленный огонь. Довести до кипения, снять пену. Варить 5 минут. Снять с плиты на 6 часов. Повторить цикл «кипячение 5 минут — охлаждение 6 часов» еще 2 раза. За 2 минуты до конца третьей варки добавить лимонную кислоту. Горячим разлить по стерилизованным банкам. Закатать.

Классическое клубничное варенье с целыми ягодами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Калорийность и польза на 100 г: 220 ккал. Сохраняет калий (130 мг), который полезен для сердца; содержит железо в легкодоступной форме.

Быстрый рецепт клубничного варенья с пектином

Классический рецепт клубничного варенья требует много времени. Для тех, кто ценит свободные минуты, предлагаем альтернативу с пектином. Получается варенье-желе с кусочками ягод, которое готовится 15 минут.

Ингредиенты:

клубника — 1000 г;

сахар — 600 г;

пектин яблочный (в порошке) — 15 г;

лимонный сок свежевыжатый — 30 мл.

Приготовление:

Клубнику нарезать кубиками 1–2 см. Засыпать 100 г сахара, оставить на 30 минут. Смешать пектин с оставшимися 500 г сахара (это важно, иначе пектин соберется в комки). Поставить ягоды на сильный огонь. Как закипят — всыпать сахарно-пектиновую смесь тонкой струйкой, постоянно мешая. Варить ровно 3 минуты (не дольше, иначе пектин разрушится). Влить лимонный сок. Перемешать. Снять с огня, разлить по банкам. Перевернуть вверх дном на 5 минут.

Калорийность и польза на 100 г: 195 ккал. Растворимая клетчатка (пектин) снижает уровень холестерина; содержит витамин С (35% от суточной нормы в одной ложке).

Быстрый рецепт клубничного варенья с пектином Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Рецепт клубничного варенья на зиму с целыми ягодами в собственном соку (без воды)

Этот рецепт клубничного варенья на зиму сохраняет форму ягоды на 100% и дает натуральный вкус без приторности.

Ингредиенты:

клубника мелкая (в идеале одинакового размера) — 1000 г;

сахар — 500 г;

водка (или коньяк) — 1 столовая ложка (по желанию, для хрусткости ягод).

Приготовление:

Клубнику не мыть, а протереть влажной тканью (вода размягчает кожицу). Засыпать половиной сахара, на ночь убрать в холодильник. Утром слить выделившийся сок в кастрюлю. Добавить оставшийся сахар. Варить сироп на среднем огне, пока он не начнет густеть и не станет слегка тянуться за ложкой (как жидкий мед). Залить горячим сиропом ягоды. Оставить на 10 минут. Снова слить сироп в кастрюлю и уварить еще раз, пока он не станет заметно гуще — капля на холодном блюдце должна медленно растекаться. Залить ягоды горячим сиропом во второй раз. Добавить водку (она помогает сохранить форму ягод и действует как консервант). Довести всю массу до кипения, варить 2 минуты. Разлить по стерилизованным банкам. Закатать.

Калорийность и польза на 100 г: 210 ккал. Сохраняет марганец (0,3 мг) — важен для костей и соединительной ткани; содержит эллаговую кислоту (антиоксидант, снижает воспаления).

Ранее мы привели 3 проверенных рецепта малосольных огурцов.